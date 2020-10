“No hay dinero para surtir las tiendas, pero para vigilar siempre hay recursos”, dice cubana

La cubana Annarella Grimal cuestionó en redes sociales que el gobierno de la isla no garantizara el abastecimiento de los productos básicos para el pueblo y, por el contrario, destinara múltiples recursos para la vigilancia y represión de las personas.

“No hay dinero para surtir las tiendas, pero para vigilar siempre hay recursos”, escribió Grimal al compartir las palabras del joven médico cubano Alexander Pupo expresadas este sábado, dirigidas a los oficiales del régimen.

“El bloqueo —dijo Grimal refiriéndose al embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano— impide la llegada de insumos y medicamentos, pero deja pasar las patrullas nuevas y alta tecnología para reprimir a los ciudadanos”.

Captura de publicación en Facebook de Annarella Grimal.

“No hay petróleo para el transporte público, pero a las FAR, MININT y a la SE (Seguridad del Estado) no les falta. Ninguno de estos órganos priorizados por el gobierno produce absolutamente nada, pero tienen el monopolio absoluto de todo lo genera ingresos al país. En fin, no hay vergüenza”, concluyó.

Las palabras de Pupo también apuntaron a los representantes de tales organismos. “Qué triste es la vida de quienes tienen que emplear parte de su vida en indagar en la vida ajena. Dan penita, y lo digo con conocimiento, pues los he visto. Ya los vi indagando sobre mi vida, sobre mis relaciones personales y afectivas y sobre mi persona... ¿Qué defiendes tú, oficial? ¿Qué tanto investigas? ¿Cuánto te pagan por estar viviendo las vidas ajenas? ¿En serio te gusta tu trabajo?”, expresó el joven galeno, quien ha sufrido en su propia piel el hostigamiento de las autoridades cubanas debido a sus ideas.

De igual modo, Grimal, quien reside en Irlanda, ha criticado en otras ocasiones al gobierno cubano, como hizo cuando este anunció medidas que apuntaban a la dolarización de la economía, marcando una brecha entre el pueblo de la Isla.

En 2019, Grimal participó en un intercambio que Díaz-Canel sostuvo con un grupo de cubanos residentes en Irlanda, durante el cual le pidió al gobernante incluir a todos sus compatriotas sin discriminarlos por su ideología, ya que el régimen ha favorecido el diálogo con el exilio solo en casos en que se oponen a las políticas de Washington.

“Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político, tengo familiares que adoro con la vida, de ambos lados del espectro político, necesitamos escuchar más, necesitamos incluir a todos los cubanos porque es que la buena y la mala vibra no se define por una ideología. No podemos hacer de la ideología el centro”, expresó entonces.

Asimismo, ha criticado el discurso de los medios oficialistas cubanos. En mayo pasado, respondió a las acusaciones de fake news que Cubadebate hizo sobre CiberCuba por publicar que la administración de Miguel Díaz-Canel había pedido a los ciudadanos que donaran dinero para producción de alimentos.