Regresa a Uruguay el opositor cubano Lidier Hernández Sotolongo

El opositor cubano Lidier Hernández Sotolongo regresó a Uruguay en la madrugada de este domingo, tras permanecer durante varios meses en la isla sin poder viajar porque las autoridades migratorias se lo prohibieron constantemente.

A través de las redes sociales se pudo conocer que finalmente el activista del grupo Somos + en Uruguay viajó rumbo a Montevideo para regresar a su vida normal.

"¡Y llegó el momento! Les contaré cómo fue todo en cuanto pueda, sobre todo estos últimos 4 meses donde tuve que retirarme de las redes por las amenazas", escribió en Facebook Hernández Sotolongo.

De la noticia se hizo eco Eliecer Ávila Cicilia, líder de Somos +, quien dijo en la misma red social que la noticia del retorno a Uruguay del cubano le ha "quitado un bloque del pecho".

CiberCuba intentó contactar con ambos opositores para conocer sus impresiones sobre el suceso, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido nuestras preguntas.

En Twitter el miembro de Somos + publicó unas fotos desde el avión que lo llevó destino a Montevideo y agradeció a todos los que se preocuparon por su situación, que le apoyaron, que denunciaron y que reclamaron por su regreso.

La Asociación de Cubanos Libres en Uruguay divulgó en Twitter un video en el que se ve a Hernández Sotolongo recién llegado a su destino.

"Fue difícil después de ocho meses, pero estamos acá y vamos a seguir. Esto es es como dice Chocolate fuego con los comunistas", menciona en el video el opositor cubano.

Lidier Hernández Sotolongo estuvo retenido en Cuba durante los últimos meses, a donde fue a visitar a su familia en Cienfuegos. En febrero quiso retornar a Uruguay, donde reside desde hace algunos años y donde vive su esposa, y se enteró que las autoridades migratorias lo habían "regulado" por participar en un acto de protesta frente a la Embajada cubana en Montevideo.

Cuando supo la noticia exigió a las autoridades cubanas una respuesta oficial y se negaron a darla, aunque le insinuaron que sería por su condición de opositor.

Intentó formalizar una denuncia en la Fiscalía provincial pero fue imposible obtener una resolución a su favor. Mientras realizaba ese proceso, el Gobierno cubano cerró las fronteras a causa del nuevo coronavirus y aunque intentó retornar a Montevideo en un vuelo humanitario, se lo impidieron nuevamente.

"Hice todos los controles pertinentes, el personal de la Embajada uruguaya me dio la certificación de mi cédula de residencia legal y estaba incluido en el listado de un vuelo humanitario que sale ahora, a las 7 de la mañana del día 13 de junio para Montevideo. Pero me acaban de devolver la maleta y no me dejan abordar el avión", denunció en redes sociales.