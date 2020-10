Donald Trump desciende de la limusina presidencial Foto © Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Trump visitará Miami este jueves

| 13/10/2020 - 5:52pm (GMT-4) El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence visitarán Miami este jueves como parte de la campaña para las elecciones generales de Estados Unidos. En esa fecha, estaba programado inicialmente el segundo debate entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden con vistas a los comicios del 3 de noviembre, evento que fue cancelado después de que el mandatario se negara a realizarlo virtualmente. Pence concurrirá el jueves a un par de eventos de campaña en Miami-Dade. El primero se realizará alrededor de las 12:30 p.m. en el Memorial Cubano en Tamiami Park y llevará como lema "Make America Great Again". El segundo se efectuará a las 2:30 p.m. en el Centro Educativo Lubavitch, esta vez bajo el rótulo de "Faith in America"​​. La visita de Trump a Miami se producirá dos días después de la que realiza Biden este martes en el condado de Broward, donde participa en eventos en Pembroke Pines y Miramar. Ambos candidatos han reforzado su presencia en la Florida durante la última semana, celebrando diversos actos de campaña, especialmente en el sur del estado. Las más recientes encuestas marcan una ligera diferencia favorable a Biden frente al presidente entre los votantes del estado, pero con un margen de error que pudiera revertirse para cualquier bando. Florida es uno de los llamados estados bisagra, pero los republicanos necesitan ganar los 29 votos electorales que otorga si quieren aspirar a mantenerse en la Casa Blanca. El ex vicepresidente intentará movilizar al electorado en el condado de Broward este martes. Tan solo unos días atrás, Biden y su esposa, la doctora Jill Biden, hicieron paradas en el Pequeño Haití y en La Pequeña Habana. Luego, el candidato se dirigió a votantes indecisos durante un evento organizado por NBC News, en el centro de Miami. Las encuestas indican que Florida jugará nuevamente un papel crucial en la carrera por la Casa Blanca. Una de ellas, realizada por NBC News/Marist y publicada el mes pasado, mostraba un empate en los resultados de las elecciones en el estado. El crecimiento y la diversidad de población en el estado han obligado a enfocar con mucha precisión los mensajes de campaña de las tres últimas elecciones. Un tuit del presidente Trump llamaba hoy a movilizar el voto por correo y el voto anticipado. Las autoridades de Florida han empezado a informar a los residentes de las afectaciones que provocará en el tráfico la visita de Trump y Pence. El desplazamiento de la comitiva presidencial podrá obligar a cortes de carreteras y las autoridades esperan retrasos en el tráfico en las áreas afectadas. De momento, se informa que el próximo jueves la MacArthur Causeway (I-395) estará cerrada en ambas direcciones, a partir de las 7 p.m. hasta las 11 p.m. La policía sugiere usar Julia Tuttle Causeway (I-195) o 79th Street Causeway para salir o ingresar a la ciudad de Miami Beach. Las autoridades también advierten que los residentes de Palm, Hibiscus, Star y Fisher Islands pueden regresar a casa por el carril en dirección oeste de MacArthur Causeway. El cierre de tráfico afectará a los autos y bicicletas, pero también a corredores y caminantes. Archivado en:

