Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, presume de figura con un look deportivo desde el gimnasio

Este 2020 le ha sentado especialmente bien al matrimonio formado por Daddy Yankee y Mireddys González. Juntos se propusieron a principios de año dar un cambio radical a su estilo de vida por uno más saludable y en los últimos meses han experimentado un espectacular cambio físico en consecuencia.

A lo largo de estos últimos meses, el reguetonero ha mostrado en varias ocasiones cómo luce tras haber perdido casi 30 libras, ganándose el aplauso de sus incondicionales que valoran todo el esfuerzo y trabajo que ha invertido el artista en el gimnasio y el sacrificio que ha hecho por llevar una alimentación más saludable.

Más discreta ha sido su esposa, Mireddys, que hasta hace un mes no enseñó cómo ha sido su espectacular transformación física.

Sin embargo, desde que publicó la foto mostrando su cambio, es más frecuente verla enseñando su silueta en las stories de Instagram, donde este lunes volvió a compartir algunos vídeos desde el gimnasio en los que se aprecia su renovada figura.

Captura Instagram / Mireddys

Con un look deportivo compuesto por unos leggins negros y un sujetador deportivo rosa, La Jefa -apodo por el que se conoce a la pareja del cantante- volvió a presumir de cuerpazo ante sus 990 mil followers.

Tras publicar estos vídeos, sus seguidores se han vuelto a rendir ante Mireddys, quien es el vivo ejemplo de que con dedicación y constancia todo es posible.

Fue en agosto, cuando la puertorriqueña acudió a Instagram y confesó que había perdido 23 libras en cuestión de seis meses. A pesar de las dificultades que tuvo para quitarse algunos alimentos como los chocolates, Mireddys encontró alternativas saludables para perseguir sus objetivos sin sucumbir a la tentación.

Además reconoció que el apoyo y la motivación de su marido y su amiga Michelle Matos han sido fundamentales en todo este proceso.

"Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario", confesó entonces la mujer del intérprete de La Gasolina.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.