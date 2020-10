Trump se burla de Biden enviándolo a una residencia de ancianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de su contrincante demócrata Joe Biden con un meme donde lo envía a una residencia de ancianos.

En el meme sale Biden en una silla de ruedas rodeado por ancianos en una residencia, mientras su cartel de campaña tacha la p de presidente (president en inglés) para dejarlo en residente.

"Gran sentido del humor, jefe", "amo tus formas salvajes y honestas. Sigue así. Mantén a los liberales llorando" y "señor Presidente, lo amo y lo apoyo al 100%, pero esta es una mala broma. Pero me gusta tu sentido del humor. Dios te bendiga" son algunos de los comentarios de los seguidores de Trump.

Sin embargo, los opositores al actual presidente le recuerdan que Biden tiene 77 años y Trump, 74. "Él es literalmente tres años mayor que tú y hasta ahora no te he visto hacer ningún tipo de ejercicio. Incluso puede hablar mientras monta en bicicleta y usa una máscara", apuntó un usuario en Twitter.

Trump compartió el meme de Biden después de que el demócrata se reuniera con jubilados en Miami, Florida. "Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (...). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho", dijo el candidato.

El próximo 3 de noviembre ambos se enfrentan por la presidencia de EE.UU. tras una campaña atípica por la pandemia de coronavirus. El segundo debate, previsto para este 15 de octubre en Miami, fue cancelado por la negativa de Trump de participar de manera virtual.

El actual presidente de EE.UU. dio positivo al COVID-19 a inicios de octubre.