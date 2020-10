Cierran peña del escritor cubano Pedro Junco, expulsado de la UNEAC tras enviar carta a Díaz-Canel

El Gobierno de Camagüey suspendió la Peña Escritores al Bate, del narrador y ensayista Pedro Armando Junco López, como represalia después de que éste escribiera una carta pública dirigida a Miguel Díaz-Canel.

Junco López informó a sus seguidores a través de la red social de Facebook, de la censura de la que ha sido objeto su peña, un proyecto iniciado después de haber sido expulsado de la UNEAC, por escribir la misiva en que cuestionaba la gestión del actual gobernante cubano.

"Si el cierre del evento tuvo como propósito llevarme al ostracismo, a encerrarme en la cápsula de mi hogar como han logrado con otros muchos o instarme a que me marche del país, han fracasado. Ni me iré de Cuba, ni callaré mi voz ante las injusticias, más cuando otros valientes también lo están haciendo desde adentro", aseguró el escritor.

Pedro indicó en su mensaje que ya le resultaba extraño que la Dirección Provincial de Cultura en Camagüey no hubiera tomado alguna represalia.

"Me dejé llevar por la utopía y me propuse realizar este evento cultural completamente al margen de opiniones políticas ni sociales. Estructuré “Escritores al bate” con absoluto objetivo de promover valores literarios desconocidos en el ámbito cultural de la provincia", cuenta Junco López.

A pesar de que el primer y segundo encuentro de la Peña Escritores al Bate fueron exitosos, la felicidad duró poco. La Dirección de Cultura comenzó a cerrar puertas y a crear obstáculos hasta enfrentar directamente al escritor anfitrión para expresarle, a menos de 24 horas del evento que la actividad se realizaría más.

"Hay bribones y bribonas que viven contra los que pensamos y hablamos sin hipocresía; contra los que no tenemos miedo a decirlo; contra los que llevamos en sí el decoro que ellos no han podido conservar. Pero no importa", señaló Junco.

El escritor comentó en su mensaje que espera que en cualquier momento arranquen el lienzo artístico con su poema “Delirio” que adorna la sala recibidor de la librería Ateneo o que bloqueen la reedición de su libro “Crónicas de un pueblo pequeño”, a pesar de estar aprobado por el Instituto Cubano del Libro.

El narrador aseguró estar preparado para ver cómo los censores del Estado quitarán sus obras en todas las bibliotecas de la provincia, quizás porque este ha sido el destino de cientos de escritores que han plantado cara al gobierno cubano.

"Sé que estas personas no son más que el látigo infeliz y tembloroso, manejado por una mano oscura que se esconde tras bambalinas; porque esa mano oscura quiere pasar como desapercibida ante el mundo, para que no echen sobre ella otra mancha más de violación de los derechos humanos", indicó el escritor camagüeyano.

Pedro Armando Junco López (1947) fue expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en agosto, tras publicar una carta abierta a Migue Díaz-Canel, en la que critica las medidas económicas de su gobierno. Junco se posiciona entre los intelectuales cubanos que piensa que Cuba está despertando.

"No hay más alternativa que abrir la talanquera a una juventud ávida de libertad y de progreso. Muchos aún son dóciles y temerosos, pero otros ya están valerosos y dispuestos. Cuando los valientes y dispuestos sean mayoría frente a los dóciles y temerosos, llegará el cambio", aseguró.

Junco López ya había enfrentado previamente la mala gestión del Ministerio de Justicia y las instituciones del Estado, en el año 2015, tras la muerte de su hijo, el cantante de rock Pedro ‘Mandy’ Junco, asesinado en Camagüey.