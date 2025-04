Madre de escritor detenido en Villa Clara por protestar en apagón lanza desgarrador mensaje

Zoila, una anciana de 84 años, muy enferma y sola, envió un desgarrador mensaje por la liberación de su hijo, el escritor cubano José Gabriel Barrenechea, encarcelado desde noviembre tras participar en una protesta pacífica ocurrida en Villa Clara.

“A veces me siento mal, cierro la puerta porque tengo miedo, me acuesto y le pido a Dios y a la Virgen que me ayuden y me dejen amanecer, porque lo único que quiero es, antes de morirme, aunque sea estar un mes con mi hijo; lo que más ansío es verlo entrar por esa puerta”, confesó la mujer entre lágrimas en un video publicado por el medio independiente Cubanet.

José Gabriel, acusado del presunto delito de “desorden público”, es su único hijo vivo y familiar cercano.

Desde la muerte de su esposo, con quien compartió más de 65 años de vida, y la pérdida de su hijo mayor a los 36 años, Zoila ha quedado completamente sola, dependiendo del cuidado de José Gabriel, quien la alimentaba, la acompañaba en las noches y le brindaba asistencia permanente.

“Él dormía conmigo, no me dejaba sola nunca. Me daba de comer, me garantizaba todo lo que necesitaba porque sabe que yo estoy enferma”, dice con voz temblorosa.

Su salud, ya frágil, se ha deteriorado aún más tras la detención de su hijo el pasado 8 de noviembre durante las protestas contra los apagones en Encrucijada, y asegura vivir en constante angustia, temiendo por su vida.

Las protestas del 8 de noviembre, como tantas otras recientes en el país, surgieron en respuesta a los constantes apagones y la difícil situación económica.

En ellas, vecinos de diversas localidades salieron a las calles de forma pacífica, exigiendo mejoras y respeto. Sin embargo, la respuesta estatal fue la represión y la criminalización del derecho a manifestarse.

Barrenechea, un intelectual conocido en el ámbito cultural y activista de pensamiento crítico, permanece en espera de juicio.

“Me muero de tristeza. Solo quiero abrazarlo, tenerlo aquí, aunque sea un mes. Es lo único que le pido a la vida”, afirma, y pide el apoyo de alguna persona que la ayude a llegar en su silla de ruedas hasta la prisión donde se encuentra detenido el escritor para pedir por su liberación.

