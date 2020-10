Joe Biden arremete contra Trump desde Florida

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió este martes contra su contrincante republicano durante sendos actos públicos en el estado de Florida, donde intentó simpatizar con las personas mayores de edad y los votantes negros.

Durante su alocución en Pembroke Pines, condado de Broward, frente a un selecto grupo de personas de la tercera edad debidamente protegidos para evitar posibles contagios de coronavirus, Biden criticó la gestión que el actual presidente lleva sobre la pandemia, que ha dejado más de 200 mil fallecidos en el país.

“El liderazgo caótico y divisivo de Donald Trump nos ha costado demasiado", dijo el exvicepresidente demócrata mientras hablaba a sus votantes con la mascarilla puesta.

"Ha quedado dolorosamente claro que su respuesta descuidada, arrogante e imprudente a la vacuna contra el COVID ha causado una de las peores tragedias de la historia de Estados Unidos”, señaló.

Los 30 minutos de intervención sirvieron para simpatizar con los votantes de mayor edad, quienes pudieran dar menos apoyo a Trump este año, según algunas encuestas divulgadas por la prensa de Florida.

En medio del panorama sanitario nacional e internacional, mientras Trump le resta importancia a los efectos del coronavirus, el votante mayor de edad teme por su seguridad, explicó El Nuevo Herald.

“El único adulto mayor que le importa a Donald Trump” es el “adulto mayor Donald Trump”, añadió Biden en su discurso, frente a líderes y activistas políticos locales de alto nivel.

Otro ataque de Biden contra su rival fue sobre los nulos intereses de la actual Administración para "bajar los costos de la atención médica, porque está en deuda con las compañías de seguro médico y las compañías farmacéuticas".

"Después de todo, está pidiendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos, mientras hablo, les está pidiendo ahora mismo, que deroguen toda la Ley de Cuidado de Salud Asequible”, dijo Biden.

La campaña de Joe Biden también intentó captar la atención de los afroamericanos y por eso se trasladó hasta un autocine en el Parque Regional de Miramar y no fue una decisión aislada.

En esa ciudad casi la mitad de sus 140 mil habitantes son negros y muchos tienen raíces jamaicanas, según datos oficiales.

Se trata de un importante sector que puede identificarse con la candidata a vicepresidente Kamala Harris, cuyo padre en natural de esas islas del Caribe y que en las presidenciales de 2008 contribuyeron a que Obama se convirtiera en el primer presidente negro de Estados Unidos.

En la actual campaña electoral, este es el tercer viaje de Biden a Florida. Ya había estado en Miami, en Little Haiti y Little Havana y ha impulsado la votación anticipada y por correo en todo el estado de Florida, algo que no gusta mucho a su contrincante político.