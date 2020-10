Cardi B rompe el silencio sobre la foto en topless que publicó accidentalmente: "No voy a pensar en eso"

Cardi B ha estado celebrando su 28 cumpleaños por todo lo alto durante los últimos días y en medio de todas las fiestas a las que ha acudido en su honor, publicó accidentalmente una imagen íntima en la que aparecía en topless en las stories de Instagram.

A pesar de que la fotografía no tardó en desaparecer del perfil de la rapera, no fue lo suficiente rápida para evitar que usuarios capturaran la instantánea y la hicieran circular por el resto de las redes sociales.

Ante este error, la intérprete de Me gusta decidió dar la cara y acudió a Twitter, donde publicó una nota de voz a modo de declaración en la que se mostró muy avergonzada por el percance.

"Señor, ¿por qué diablos tenías que hacerme tan estúpida y retrasada? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a castigarme por esto. Solo voy a desayunar, ¿verdad? Voy a desayunar y luego iré a una fiesta. Ni siquiera voy a pensar en eso. No voy a pensar en eso, ¿de acuerdo? No, no lo haré. Es lo que hay. Sucedió. Ni siquiera es la primera vez. Quiero decir, solía ser estríper, así que como sea. Ay Dios mío", dice la artista en el audio.

Después de que se diera a conocer que la rapera le había solicitado el divorcio a Offset el pasado mes de septiembre, los padres de Kulture fueron captados en actitud cómplice durante la celebración del cumpleaños de Cardi que tuvo lugar el sábado en Las Vegas, donde incluso se besaron delante de todos.

El integrante de Migos sorprendió a su ex con un lujoso regalo: un Roll-Royce personalizado que tenía incorporado un asiento con el nombre de su hija, Kulture. Un extra que le costó 8 mil dólares.

Estas imágenes han llevado a los fans de los raperos y a los medios a especular sobre una posible reconciliación que todavía no han llegado a confirmar ninguno de los dos.

Mientras tanto, la rapera continúa celebrando su nueva edad y este lunes compartió una foto posando con un minibikini rosa. A pesar de que es una habitual a la hora de compartir contenido subido de tono, esta vez se mostró avergonzada por la foto que compartió por error.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.