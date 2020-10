La actriz cubana Aylin Mujica, víctima de un secuestro y robo en México: "Temí por mi vida"

La famosa actriz y presentadora cubana Aylin Mujica ha sufrido uno de los momentos más terribles y desagradables de su vida, tras haber sido víctima de secuestro y robo en México.

La artista de 45 años confesó al programa de televisión Suelta la sopa que el pasado domingo tuvo que coger un vuelo bien temprano en el país latinoamericano y al no responder la persona que debía llevarla, salió a la calle en busca de un taxi "por el nervio de no llegar al aeropuerto".

"Camino en una zona de la Ciudad de México cerca de Polanco, como dos cuadras, y agarro un taxi que veo en la calle. Me subo y el señor se volteó y me puso una navaja entre las piernas. Me dijo no te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero", dijo.

Aylin Mujica, aún en shock por lo ocurrido, contó que le dio todo el dinero que llevaba encima al señor. Sin embargo, para él no fue suficiente y le hizo ir por varios cajeros automáticos de la ciudad para que sacase mucho más.

"Me arrebató el monedero y me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero que puse con mucho nervios, me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos y pensé que me iba a hacer algo", añadió.

La actriz y presentadora expresó que por momentos llegó a temer por su vida y por su mente pasó el peor de los desenlaces.

Incluso, contó que hace años sufrió un episodio similar en la Ciudad de México, pero como era más joven reaccionó completamente diferente y se atrevió a escapar de la situación tirándose del auto en marcha, una reacción que ahora no se lanzó a experimentar porque "temía muchísimo" a que le hicieran algo.

"Lo primero que pensé es no voy a volver a ver a mis hijos", expresó la artista entre lágrimas. "Siempre tuve el miedo de que me pasara algo y fuese el último día de mi vida, de verdad. Creo que ha sido el momento más desagradable que he vivido en toda mi vida".

A continuación, les dejamos con las declaraciones completas de Aylin Mujica.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.