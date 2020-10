Polémica: Facebook y Twitter censuran artículo crítico sobre Joe Biden

Facebook y Twitter están en el centro de la polémica por haber bloqueado el vínculo a un artículo del New York Post, que expone supuestos negocios corruptos del candidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en Ucrania.

El periódico dijo que obtuvo acceso a una computadora abandonada de Hunter Biden, que implicaba a su padre en sus negocios en Ucrania que favorecían a la familia.

Tras el rechazo del equipo de campaña de Biden a la información publicada por el New York Post, y la negación del propio expresidente de todas las acusaciones, las mencionadas plataformas de redes sociales bloquearon el acceso al artículo, como "parte de nuestro proceso estándar para reducir la difusión de desinformación", dijo el vocero de Facebook, Andy Stone.

Por su parte, Twitter dijo que había frenado la difusión del artículo porque había cuestionamientos sobre "el origen de los materiales" utilizados para su elaboración.

Tanto Twitter como Facebook declararon que el bloqueo era temporal, mientras se realizaba un fact-checking (comprobación de hechos), pero que hasta entonces no distribuirían el artículo en sus plataformas.

Uno de los editores del New York Post, Sohrab Ahmari, rechazó la medida de Facebook y Twitter y la tildó de "guerra civil digital"-

"Este es un golpe de información de la gran tecnología. Esta es la guerra civil digital. Yo, editor de The New York Post, uno de los periódicos de mayor circulación del país, no puedo publicar una de nuestras propias historias que detalla la corrupción de un candidato presidencial de un partido importante, Biden", tuitió.

El Partido Republicano y sus adeptos han criticado fuertemente el bloqueo de la información y la han tildado de "censura partidista" y control de información para favorecer al candidato demócrata.

"Qué terrible que Facebook y Twitter quitaran la historia de los correos electrónicos de ‘Pistola Humeante’ relacionados con Joe Biden el Dormilón y su hijo Hunter, en el @NYPost," publicó Trump en Twitter.

"Es solo el comienzo para ellos. No hay nada peor que un político corrupto", sentenció.

El propio director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, expresó su desacuerdo con la manera en la que se había comunicado la decisión de bloquear el acceso al artículo.

"Nuestra comunicación acerca de nuestras acciones sobre el artículo de @nypost no fue muy buena. Y bloquear la difusión de la URL del artículo a través de un tuit o DM [mensaje directo] con cero contexto de por qué lo estamos bloqueando: inaceptable", tuitió.

La computadora a la que el New York Post tuvo acceso fue olvidada por Hunter Biden en un local de reparación de computadoras de Delaware en abril del año pasado.

El propietario del local entregó el equipo a las autoridades, pero copió el contenido del disco duro y se lo dio a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, quien se lo envió al referido periódico.

El artículo se basa principalmente en un supuesto correo electrónico de 2015, en el que Vadym Pozharskyi, un asesor de Burisma, agradeció a Hunter Biden por "darle la oportunidad" de reunirse con el exvicepresidente Joe Biden.

La historia volvió a poner en el centro del debate antiguas acusaciones de que Biden aprovechó su posición de encargado de la política del expresidente Barack Obama hacia Ucrania, y tomó decisiones que beneficiaron a su hijo y a Burisma, la compañía energética ucraniana de cuya junta directiva formaba parte.