La FAO asegura que Cuba tiene una razón para celebrar el Día Mundial de la Alimentación

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en su representación en Cuba, aseguró este jueves que el país tiene razones muy especiales para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre.

El teólogo brasileño Frei Betto, asesor de la organización, difundió un video en sus redes sociales en el que felicita al Gobierno y al pueblo cubanos, justo en un año en que la población sufre la peor escasez de víveres en las últimas dos décadas, y en toda la Isla hay que hacer grandes colas para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.

“Para mí es una alegría estar aquí para conmemorar con ustedes el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora en más de 150 países”, expresó Betto en un video publicado en la cuenta de Twitter de la FAO en Cuba.

“Este año Cuba tiene una razón muy especial de conmemorar este día, para celebrar la aprobación por el Consejo de Ministros del plan de soberanía alimentaria y educación nutricional para toda Cuba, aprobado el 22 de julio”, explicó.

“Este plan no es del Gobierno de Cuba, es un plan del pueblo de Cuba. Nosotros esperamos que sea un paso muy importante para que Cuba reduzca drásticamente la importación de alimentos e insumos y garantice a toda la población una alimentación saludable, inocua, un trabajo intensivo de educación nutricional del personal”, concluyó.

Mientras la FAO afirma que Cuba tiene motivos para celebrar, en las calles de la nación caribeña las personas viven horas de auténtica agonía para poder adquirir cualquier producto.

Esta semana la youtuber Grethel, de Espacio Grethel, denunció en su canal la experiencia que vivió al intentar comprar cárnicos en Galerías de Paseo, un centro comercial ubicado en el Vedado capitalino, y donde lo único que pudieron comprar en Galerías de Paseo fue unos paquetes de sorbetos.

“La joven y su pareja estaban dispuestos a hacer la extensa cola, hasta que una empleada les dijo que solo atenderían a 130 usuarios.

“Qué cansada me tiene el país este”, afirmó Grethel.

“Tú sabes lo que es, que son las nueve y media de la mañana y esa mujer va a dar 130 turnos, y van a entrar 130 personas a la tienda, que eso es: entra, coge tu comida y vete, porque allí no hay más nada que ver. Ni que fuera un lugar tan grande. Y hasta las cinco de la tarde trabajan, y van a estar desde las nueve, ¡ocho choras! No comas mierda, es una perra falta de respeto”, añadió indignada.

“Esas personas (los trabajadores de la tienda) en otro país se mueren de hambre porque no saben trabajar, no saben tratar al público. Son unos ineptos, lo que quiero saber es si ellos después revenden esa comida. Por eso estoy cansada, obstinada de vivir aquí. El día que me vaya no vengo, no regreso ni de visita”, sentenció.

La crisis alimentaria en Cuba no comenzó con la pandemia de coronavirus, pero se ha visto agravada por ella. Extensas y nutridas colas se forman frente a los desabastecidos mercados, e incluso muchas personas tienen que pasar la noche en la calle para al día siguiente garantizar la entrada al local.

Por su parte Frei Betto, viejo amigo personal de Fidel y Raúl Castro, continúa siendo un acérrimo defensor del régimen cubano y como tal, ha dicho en otras ocasiones que en la Isla nadie se muere de hambre.

En 2019, el fraile dominico publicó un artículo en el oficialista Granma, en el que llamaba a “las personas intelectualmente honestas” a no hacer caso de lo que calificó como “propaganda anticomunista”.

“A pesar de la campaña mundial contra la revolución, en la Isla nadie muere de hambre, anda descalzo, es analfabeto después de los seis años de edad, necesita tener dinero para ingresar en la escuela o cuidar de su salud, ya sea una gripe o una compleja cirugía del corazón o del cerebro”, precisó.

“¿El pueblo cubano ya conquistó el paraíso? Lejos de eso. Cuba es una nación pobre, pero decente. A pesar del bloqueo y de todos los problemas que conlleva, su pueblo es feliz. ¿Por qué, entonces, muchos se van de Cuba? La verdad es que muchos se van de cualquier país que enfrenta dificultades. Pero, ¿quiénes se van? De Cuba, los contaminados por la propaganda del consumismo capitalista…”, dijo.