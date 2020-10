Youtuber cubana indignada tras intentar comprar comida en La Habana: “Esto no es vida”

Una joven youtuber cubana denunció en su canal la triste experiencia que vivió el martes al intentar comprar alimentos en una importante tienda de La Habana.

“En la TV piden confianza, pero en la realidad no veo ni cambio ni mejora. Cada vez es peor, peor y peor. Este no fue un buen día para ir de compras”, comentó la joven en la plataforma de videos.

Grethel, de Espacio Grethel, fue con su pareja Adrián a Galerías de Paseo, centro comercial ubicado en el Vedado, donde ese día estaban ofertando pollo, picadillo, hamburguesa, mortadela y jamón.

La pareja estaba dispuesta a hacer la extensa cola, hasta que una empleada les informó que solo se atendería a 130 personas en todo el día.

“Déjenme contarles: aquí son las nueve y media de la mañana, la cola que les enseñé no era solamente aquí, sino hasta la otra cuadra. Si yo dijera lo que me pasa por la mente, a mí me botan del canal, no lo puedo decir porque son malas palabras. En buenas palabras, qué cansada me tiene el país este”, afirmó Grethel.

“Tú sabes lo que es, que son las nueve y media de la mañana y esa mujer va a dar 130 turnos, y van a entrar 130 personas a la tienda, que eso es: entra, coge tu comida y vete, porque allí no hay más nada que ver. Ni que fuera un lugar tan grande. Y hasta las cinco de la tarde trabajan, y van a estar desde las nueve, ¡ocho choras! No comas mierda, es una perra falta de respeto”, añadió indignada.

“Para 130 personas ocho horas, eso está duro”, dijo su esposo relató Adrián. “Lo más gracioso no es solamente que sean 130, es que cuando llegamos a la cola, ya había otras personas que ya habían pasado. Y cuando le pregunto a la mujer, me dice: ‘Voy a dar 130 turnos’. Qué pienso: ‘130, nos da tiempo, somos poquitos’. No, no, iban por 124, es decir, seis personas iban a coger turnos y los demás, ella lo advirtió: ‘Ustedes cogen su turno y el que quiera esperar que espere, los 130 puede ser que no den tiempo a que pasen’”.

“Incluso, si cada persona se demora 10 o 15 minutos para escoger cuál es el (producto) que quiere… Pero ocho horas para 130 personas”, cuestionó.

Grethel, por su parte, arremetió contra la ineficiencia y la mala intención de los trabajadores del centro comercial.

“Esas personas en otro país se mueren de hambre porque no saben trabajar, no saben tratar al público. Son unos ineptos, lo que quiero saber es si ellos después revenden esa comida”, apuntó.

“Por eso estoy cansada, obstinada de vivir aquí. El día que me vaya no vengo, no regreso ni de visita”, sentenció.

Adrián recordó que esa tienda, al ser tan grande, siempre tenía bastantes colas pero que los clientes siempre llegaban a comprar.

“Nosotros venimos de Centro Habana y hemos venido hasta el Vedado, pero aquí vienen personas de todos los municipios. Imagínense el que viene de La Lisa y le dicen: ‘No, son 130 personas”, puntualizó.

Lo único que pudieron comprar en Galerías de Paseo fue unos paquetes de sorbetos.

De allí fueron a una tienda panamericana y al llegar se encontraron un cartel de ‘Cerrado por reparación’.

“Otro día más que salimos por gusto, qué se le va a hacer. Ahora vamos a ir al agro de 17 y K a ver qué hay, porque últimamente no hay mucho tampoco”, concluyó la youtuber.

La crisis alimentaria en Cuba se ha visto agravada desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Extensas y nutridas colas se forman frente a los mercados que muchas veces están desabastecidos, lo que origina no pocos problemas y hasta peleas entre los clientes, angustiados por la incertidumbre de no saber si podrán entrar al establecimiento comercial.

Para muchos la actual situación es peor incluso que cuando se vivía el llamado Período Especial, en los años 90.

“Largas colas durante muchas horas y cuando te toca el turno se acabó todo. Los primeros son los que compran”, denunció el colaborador de CiberCuba Pedro Luis García, en su muro de Facebook.

“El Gobierno, con urgencia, tiene que ver el asunto de la comida y los agromercados. Tienen que prestarle atención al pueblo. La voz del pueblo vale y se respeta. No mientan que sabemos cuándo se dice mentira”, agregó.

En Santiago de Cuba sus residentes tienen que pasar la noche en la calle haciendo cola para al día siguiente poder entrar a las tiendas.

Así lo conformó en septiembre una publicación en el grupo de Facebook denominado ‘El Chago - Santiago de Cuba’, que mostró en imágenes a un grupo de personas sentadas en el muro de la tienda Panamericana de 4ta. y Garzón, iluminadas por las luces de las farolas de la avenida

“Ver personas haciendo colas desde la noche hasta el otro día me provoca una sensación indescriptible... Difícilmente los académicos de la RAE podrían encontrar la palabra exacta.... Hay muchas cosas funcionando mal cuando es esta la única manera que tienen las personas de garantizar un artículo de aseo, o un paquete de pollo, y digo muchas cosas mal, sin apellido, pues creo ciertamente que hay muchas, dentro y fuera de Cuba...”, expresó el autor del post.