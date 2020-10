Gobierno advierte que subirán costos de cuentapropistas tras unificación monetaria en Cuba

El Gobierno de Cuba advirtió que una vez implementada la unificación monetaria en el país, se espera que suban los costos de la actividad por cuenta propia.

Al intervenir el martes en la Mesa Redonda televisiva, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, explicó que la eliminación del peso convertible (CUC) y la devaluación de la moneda nacional (CUP) traerán consecuencias en el sector económico privado.

Murillo aclaró que el concepto de salario está más bien relacionado con la persona que está contratada, y el trabajador por cuenta propia (TCP) no lo es, aunque sí puede contratar.

“Es una realidad que si los precios mayoristas se elevan, van a subir los precios de algunos insumos de los trabajadores por cuenta propia que compran a esos precios mayoristas. Los costos de la actividad por cuenta propia van a aumentar, como mismo van a aumentar los costos en el sistema empresarial”, detalló.

Según el dirigente, “se va a producir un incremento en los precios de los servicios de los cuentapropistas, porque la tendencia de las personas es que ‘si me subieron los costos, voy a subir los precios para que mis márgenes de ganancias no se afecten’. Habría que ver si el mercado les permite que los precios crezcan de manera indiscriminada”, dijo.

Actualmente hay 650 000 cuentapropistas y 150 000 personas contratadas en este sector. Murillo dio a conocer que se está revisando la carga tributaria impuesta a estos emprendedores.

Al respecto, anunció que se les van a reducir costos en términos de impuestos, para que la subida de los precios no ocurra necesariamente al mismo ritmo del crecimiento de los costos que van a tener.

“En la legislación que se está diseñando, se le da facultad a los Gobiernos municipales para que puedan concertar acuerdos con los trabajadores por cuenta propia en cuanto a los precios que fijan por sus servicios”, expresó.

El experto detalló que actualmente hay cuentapropistas que reconocen un 60% de gastos deducibles –lo que significa que si vendió 100 pesos, se le reconoce como gasto deducible 60%–, por lo tanto, paga el impuesto por 40. Pero si el gasto no fue del 60%, sino del 70%, aunque el ingreso es de 30 pesos igualmente tendría que pagar impuestos por 40.

“Cuando eso ocurre, tenemos que reconocer que el TCP tiene un ingreso imponible neto más grande que el ingreso real que él tuvo”, admitió.

Por esa razón, se incrementará el gasto deducible, lo cual significará, en automático, una reducción de la carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia.

Este sector ha sido particularmente afectado por la pandemia de coronavirus en Cuba. Según datos del viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, durante estos meses 250 000 trabajadores por cuenta propia han cesado temporal su labor.

“Pero incluso los que no han estado interruptos o bajo suspensión temporal de sus licencias, han tenido un bajo nivel de actividad...”, aseguró.

La cifra representa un 41% de los casi 606 000 cuentapropistas que existían a mediados del 2019.

Al anunciar la eliminación de la doble moneda en Cuba, Murillo señaló que esta impide “avanzar en las transformaciones de la economía”.

La unificación monetaria se hará un día primero de mes, aunque no se precisó cuándo se hará.

”El Banco Central de Cuba dirá: 'No circula más el CUC'”, puntualizó.

”Se dará un tiempo para que las personas lo gasten. El que está en la población sigue circulando hasta que se acabe y se concederá un tiempo prudencial que pudiera ser hasta de seis meses”, explicó.

Además del trabajo por cuenta propia, la nueva realidad afectará los subsidios de los productos de la canasta familiar y los servicios básicos a la población.

”Todos los subsidios no son malos, ni todas las gratuidades son malas, el problema es cuando tienen un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo. Todos estamos subsidiados pero, por otro lado, no nos alcanza el salario, y eso hay que resolverlo”, recalcó.

Además, se subirán los salarios de los trabajadores y las pensiones de seguridad social.

“El fondo de salarios en Cuba va a subir 4,9 veces y las pensiones de la seguridad social se van a incrementar cinco veces”, precisó.

“No digo aquí cuánto va a subir (...) porque eso dependerá de la cantidad de núcleos familiares que encontremos vulnerables y que haya que ayudar”, dijo.