Manolín: "Paulo FG no tiene nada que buscar en Miami"

El cantante Manolín, mejor conocido por todos como El Médico de la Salsa, ha compartido un escrito en su perfil de Facebook en el que ha dejado clara su postura sobre lo que piensa con respecto a las últimas declaraciones que ha hecho Gente de Zona en contra del régimen de la isla, la estancia de Paulito FG en Miami y la música que desarrolla desde Cuba el trompetista Alexander Abreu con su grupo Havana D' Primera.

"¿Qué pienso de Gente de Zona y de Havana D' Primera? Cada caso es diferente, por eso cada cual tiene que tomar la decisión que crea correcta para su realidad. Alexander y Randy de Gente de Zona, por las cosas que sucedieron anteriormente, habían llegado a un punto que tenían que tomar una decisión y la tomaron acorde a su realidad", fueron las primeras palabras que escribió Manuel González Hernández, nombre real de Manolín.

Acerca de Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, agregó: "Pregunto: ¿Dónde tienen ellos acomodadas sus vidas, sus parejas y su contrato discográfico? Pues en Miami, por lo cual, creo que tomaron la decisión correcta, por su realidad y su conveniencia, que es lo que importa, todo lo demás es bla bla bla... pero los entiendo. ¿Que si lo hicieron con el corazón o con la cabeza? Pues da igual, el problema es que lo hicieron y ahora le toca a la comunidad de Miami apoyarlos".

En cuanto a lo que piensa sobre Alexander Abreu, a quien en el día de ayer también le dedicó unas palabras en las que le recomendó que nunca se fuese de Cuba, El Médico de la Salsa dijo que el trompetista "tiene otra realidad y hace una música de mucha más calidad y mucho más elaborada" y que "en Miami hay más espacio para la mediocridad que para la calidad".

De ahí que le volvió a aconsejar "que se mantenga en Cuba con su familia y con su gente haciendo su maravillosa música" la cual para él, era "la mejor música".

"La primera responsabilidad de Havana D' Primera es que con esa música maravillosa que está haciendo, lo demás no está en sus manos. Havana D' Primera desde Cuba se proyecta al mundo y que no toque en Miami, los que quieran verlos que vayan a Cuba o a otra ciudad donde se presenten", alegó.

"La política y los políticos cambian, la cultura de un país no, la cultura es lo más auténtico de un pueblo y Havana D' Primera y Van Van por ejemplo, son representativos de la cultura del pueblo de Cuba. Gente de Zona es un producto comercial que se enganchó a la moda del reguetón que nació en Puerto Rico. Cada caso es diferente, lo que hay es que ser consecuente", añadió.

A continuación, El Médico de la Salsa hizo alusión a Paulito FG y su estancia en la ciudad de Miami, cuando era uno de los artistas cubanos que siempre habían apoyado el régimen comunista de la isla.

Manolín expresó que El Sofocador de la Salsa se estaba buscando que "lo declaren persona non grata", algo que ya ocurrió en el día de ayer por parte del alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez, y que no tenía "nada que buscar en Miami" porque "el cuento del intercambio cultural se acabó".

En cuanto a él, aclaró que se encontraba viviendo de lo más feliz en Europa, pues es dónde siempre le ha gustado estar. Además, dijo que no le gustaba ni Cuba ni Miami, y a que los dos lugares los declaró non gratos.

"¿Y yo? Pues, yo en Europa, es lo que me gusta, lo mío es toda esa maravillosa cultura e historia europea. Si existe una Torre Eiffel, un Coliseo, un Madrid, una Roma, un Londres, un Ginebra, un París, mi vida tiene que transcurrir por ahí, en ese entorno, ese soy yo, ese es mi mundo. A mi no me gusta ni Cuba ni Miami, a los dos los declare lugares non gratos. En fin, cada cual en sintonía con su realidad", concluyó.

Recordemos que en los año 90, la orquesta de Manolín El Médico la Salsa y la de Paulito FG eran dos de las más populares de Cuba y se puede decir que ambos fueron unos de los pioneros en eso de "la tiradera".

En cada uno de sus conciertos se lanzaban coros unos contra otros que han quedado en el recuerdo de los amantes de la música popular bailable. Sin embargo, pese a todo aquel espectáculo que tanto disfrutaban sus admiradores, la realidad era que los artistas no se llevaban mal y hasta cantaron juntos tanto en la isla como en Estados Unidos después de que Manolín decidió irse a vivir a La Ciudad del Sol.

Paulito FG, por su parte, arribó en el aeropuerto de Miami a principio del pasado junio, días después del fallecimiento de su hermano Lorenzo Alejandro Fernández Gallo, quien se encontraba ingresado en el Hospital Jackson Memorial tras sufrir un derrame cerebral.

Desde entonces, El Sofocador de la Salsa ha estado pasando todo este tiempo en la urbe estadounidense. Incluso, ha estado involucrado en nuevos proyectos musicales, como es su nuevo tema junto a Chacal, y se ha movido por el país ofreciendo conciertos en distintos centros nocturnos.

De hecho, dado el revuelo mediático que ha desencadenado su presencia por estar a favor del régimen totalitario de la isla, en el día de ayer el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, lo declaró como persona non grata.

