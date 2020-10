Jorge Jr, "en shock" con declaraciones de Gente de Zona: "Están muy presionados en muchas cosas"

El reguetonero cubano y director de la agrupación Los 4, Jorge Junior, dijo estar "en shock" por las recientes declaraciones de Alexander Delgado durante la presentación de Gente de Zona en el Free Cuba Fest en Miami.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el cantante y productor musical habló sobre el momento en el que vio el video de Alexander exigiendo la libertad de Cuba y el fin de la dictadura.

"Yo estaba acostado y me llamaron y cuando lo vi así [a Alexander Delgado], te voy a ser sincero, me quedé en shock. Hermano, no sé, no sé qué decirte, me dejó a mí en shock porque tú sabes los problemas que yo tuve una vez y yo dije cuatro cosas también, pero soy de las personas que me gusta que las personas hablen o que digan lo que quieran decir pero que te nazca", dijo el artista, que defiende la versión de que el dúo cubano expresó esas palabras por la presión del exilio cubano en Miami.

"Uno no puede decir nada bajo presión, yo siento que esos muchachos están presionados en muchas cosas también y no los dejan hacer su música, que tanto hace bailar al pueblo de Miami y de Cuba", destacó.

Jorge Junior, aunque reconoció el poder que tienen los artistas, también dejó clara su postura de que es mejor no meterse en esos temas para no tener problemas.

"Yo sé que los artistas somos la voz del pueblo, pero a veces el que no empuja no se da golpe, ¿ya me entiendes? Y si yo no comparto el mismo criterio tuyo, por qué tú tienes que obligarme a mí a decir lo que tú quieres, yo lo digo cuando entienda y lo que entienda".

"A veces nosotros los artistas pasamos por muchas cosas duras y los vi así y de verdad que me dejó impactado", dijo sobre las palabras de Alexander en el escenario del Free Cuba Fest.

Se los comieron, fueron muchas cosas arriba de ellos

"A veces nos vemos involucrados en cosas que son una calle sin salida y si tomaste esa decisión hay que ser hombrecito para asumirla. Sé que Alexander es muy inteligente, pero a veces es mucha la presión que tiene uno arriba", sostuvo.

En el Free Cuba Fest, Alexander Delgado, director de Gente de Zona, gritó "Abajo la dictadura" al finalizar su presentación junto a Randy Malcom. Sus palabras llegaron luego de unas semanas de haber roto su silencio político y haber confesado que nunca es tarde para ponerse del lado del pueblo y que el aumento de la represión en Cuba durante esta etapa de cuarentena lo había hecho reflexionar.

A raíz de todo esto, dirigentes y prensa oficialista cubana han estado atacando al dúo cubano y tildándolos de "timadores" y títeres del exilio cubano de Miami.

El exespía cubano René González se refirió a ellos como "Gentuza de Zona", y compartió un video de YouTube que recopila varias declaraciones de Alexander y Randy y los califica de "Pendejos Made in Miami".