Alexander Delgado vuelve a lanzar exigencias al Gobierno cubano: "Entreguen la ayuda"

El cantante cubano Alexander Delgado, director de Gente de Zona, volvió a dejar claras sus exigencias al Gobierno cubano para que entregue la ayuda humanitaria que se recaudó en Miami para ayudar al pueblo en medio de la fuerte crisis económica por el coronavirus.

"A ese tema le estamos dando seguimiento", aseguró el cantante en entrevista con la presentador Adamari López, de Un Nuevo Día.

"Yo creo que es una cuestión de humanidad. Nosotros, los cubanos de aquí, nos tomamos el tiempo para hacerles llegar comida y artículos sanitarios a nuestros hermanos de Cuba, porque verdaderamente no tienen

"Están pasando necesidad, represión policial, multas del triple de su salario mensual por salir a la calle a buscar comida. No es justo y es una cuestión humanitaria no política, tienen que entregarles la comida, tienen que hacer lo posible por que esa comida llegue al pueblo", subrayó Alexander.

"En este tiempo vamos a estar pendientes del pueblo y todo lo que sea para el bien de Cuba y el pueblo nosotros vamos a estar apoyando y vamos a estar presentes", aseguró el artista.

A inicios de este mes, Alexander rompió su silencio acerca de la crisis que viven los cubanos de la isla, a propósito de la retención de la ayuda humanitaria recaudada por cubanos de Miami, entre ellos Gente de Zona.

"Yo espero que el gobierno de Cuba tome consciencia y se dé cuenta de que esta donación no es del gobierno de Estados Unidos, sino de los cubanos que estamos aquí, que nos estamos quitando lo nuestro para mandarle a nuestros hermanos y que acaben de entregar la ayuda", dijo en una directa en sus redes sociales.

El cantante, que ha sido criticado fuertemente en Miami por no ponerse del lado del pueblo y mostrar apoyo al Gobierno cubano, aclaró: "Aunque ustedes piensen que no y a mí me hayan acusado de 20 cosas, a mí me interesa lo que le pase al pueblo de Cuba, me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión, que no haya abusos policiales".

Asimismo, Alexander reconoció que este tiempo de cuarentena le ha servido "bastante para pensar y reflexionar y ponerme del lado de la verdad, así que todo lo que se tenga que hacer, se va a hacer, y todo lo que se tenga que decir, se va a decir".

La opositora cubana Rosa María Payá, una de las organizadoras de la recogida de ayuda en Miami, agradeció a Alexander Delgado por ponerse "de parte del pueblo cubano" al exigir al gobierno la entrega de las donaciones.