Espía René González llama "gentuza" a Alexander y Randy Malcom, de Gente de Zona

El exespía cubano René González llamó "gentuza" a los integrantes del dúo Gente de Zona por sus recientes declaraciones en contra del gobierno.

González se hizo eco de un video de YouTube que recopila varias declaraciones de Alexander Delgado y Randy Malcom, a los que se refiere como "Pendejos Made in Miami".

"Gentuza de Zona a través de @YouTube", escribió el exespía en su cuenta de Twitter junto al video.

Captura de Twitter / René González

"Gentuza son ustedes, espías asesinos", replicó rápidamente un internauta.

El video compartido por René González rescata la polémica entrevista de Alexander a su llegada a Miami en la que aseguró que no conocía a ningún artista cubano exiliado y no sabía "quién es Willy (Chirino)". Además, su agradecimiento al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien se refirió como su presidente en el concierto de Gente de Zona con Laura Pausini en La Habana.

Las mencionadas imágenes se combinan con las más recientes de los cantantes, quienes ya se confesaron hartos de tanta represión y abuso del gobierno y aseguraron que están del lado del pueblo. El video sostiene que ese cambio de pensamiento lo genera la presión del exilio de Miami y las amenazas de retirarles la residencia de Estados Unidos.

"No se puede vender al alma al mejor postor, no se cambian principios por permisos de residencias y remuneraciones, si lo haces, si caes en ese juego, pasas a ser una “gentuza”, pasas a ser una víctima más del cementerio de los artistas", se lee junto al video.

Alexander, después de un largo periodo de polémica en Miami, rompió su silencio político a principios de septiembre, refiriéndose a la retención de la ayuda que el exilio cubano de esa ciudad envió a la isla para ayudar al pueblo en medio de la fuerte crisis económica. El reguetonero aseguró que era una cuestión de humanidad y dijo que estaba "molesto".

"Aunque ustedes piensen que no y a mí me hayan acusado de 20 cosas, a mí me interesa lo que le pase al pueblo de Cuba, me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión, que no haya abusos policiales", dijo en una directa.

Poco después, confesó que estaba equivocado al no haber hablado en nombre del pueblo antes y que este tiempo de cuarentena y el aumento de la represión en Cuba lo hizo "reflexionar y ponerse del lado correcto".

"En este tiempo vamos a estar pendientes del pueblo y todo lo que sea para el bien de Cuba y el pueblo, nosotros vamos a estar apoyando y vamos a estar presentes", dijo en una entrevista para Un Nuevo Día.

Por su parte, Randy Malcom pidió que los cubanos de todas partes se unan y exigió al actual gobierno que "nos dejen escoger a nosotros a quién queremos que nos gobierne".