Internautas reaccionan a golpe de meme contra censura de Telegram en Cuba

Si las autoridades cubanas creyeron que iban a bloquear la App Telegram y no se iba a enterar ni Dios, se equivocaron. A la protesta de internautas en Twitter, bajo el hashtag #NiMeCallasNiMeCallo, se suma el toque de humor de quienes han convertido la censura de la aplicación de mensajería instantánea en carne de meme.

El ingenio ha echado a volar y hay quien ha hecho una analogía entre el veto a Telegram y la desaparición de Camilo Cienfuegos.

Un meme compartido por La Chancleta identifica al difunto Fidel Castro con la compañía de telefonía ETECSA y a Telegram con Camilo, cuya desaparición en extrañas circunstancias en octubre de 1959, ha dado pie a más de una teoría de la conspiración.

La versión oficial del Gobierno cubano es que Camilo murió en un accidente aéreo debido al mal tiempo, cuando regresaba de Camagüey, tras arrestar por orden de Fidel Castro a Huber Matos, entonces jefe militar en esa provincia, que había renunciado por carta al estar en desacuerdo con el rumbo comunista de la 'revolución'.

Otros creen abiertamente que se trató de un asesinato, debido a que Camilo gozaba de apoyo popular. Sospechan del silencio oficial en torno a las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

Telegram desapareció en extrañas circunstancias como Camilo. Foto: La Chancleta

Muy parecido a lo que ha ocurrido con el veto a Telegram. Sobre todo, después de que la propia ETECSA negara haber cortado el acceso a sus clientes.

Lo que no esperaba la compañía cubana era que Telegram la desmintiera al aclarar en Twitter que no tenían nada que ver con lo ocurrido. "Nuestros usuarios en Cuba están reportando problemas de conexión que les impide usar nuestra app con normalidad. Estamos monitoreando la situación pero el problema no es nuestro. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible", publicaron.

Telegram ha sido bloqueada sin previo aviso en Cuba pese a que esta aplicación es utilizada incluso por instituciones del Gobierno de la Isla como el Ministerio de Salud Pública.

Esto ha servido de inspiración a La Coyuntura, que ha tirado de imaginación y ha identificado a ETECSA con un niño que apunta con su tirapiedras al símbolo de la aplicación de Telegram.

ETECSA dispara con un tirapiedras a la App Telegram. Foto: La Coyuntura.

La censura de ETECSA a Telegram deja en ridículo al ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo, que el mes pasado dijo en una entrevista a Rusia Today que no había motivos políticos para bloquear información a los cubanos.

Se especula con que el corte de Telegram se debe a la circulación de una convocatoria de manifestación en Cuba, que el Gobierno habría querido atajar a tiempo cortando uno de los canales de difusión más usados por los internautas de la Isla.

Las autoridades cubanas también han bloqueado el acceso a varias VPN, redes privadas virtuales que funcionan como un túnel para navegar usando otra IP. Se trata de un método utilizado por internautas de nivel avanzado.