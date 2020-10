Cubanos se unen contra la censura y exigen desbloqueo de Telegram y las VPN: #NiMeCallasNiMeCallo

Bajo el hashtag #NiMeCallasNiMeCallo, numerosos usuarios cubanos se han unido en Twitter contra la censura del gobierno y el bloqueo de la aplicación Telegram y las redes VPN.

Desde hace tres días, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) bloqueó el acceso desde la isla a la mencionada red de mensajería, una de las más populares entre los cubanos, y poco después comenzó a reportarse el bloqueo de los diferentes VPN (Redes Virtuales Privadas) que se usan en el país para evadir la censura digital.

"A ver cómo te explico. La censura es una demostración de pánico y cobardía. No puedes pretender aguantar el agua, se te escurre entre los dedos. Los cubanos vamos a encontrar las formas, y resistir digitalmente", escribió un usuario usando la referida etiqueta.

"A la carga "telegrameros" cubanos. Unámonos para que nos devuelvan a @telegram_es", tuitió la periodista independiente cubana Glenda Boza Ibarra.

La también periodista independiente Yoani Sánchez escribió en su cuenta de Twitter: "La censura contra Telegram llevada a cabo por el régimen cubano ha sido como la muerte de un pariente. Mi teléfono no para de sonar y me preguntan '¿Será definitivo?' '¿Lo cortaron para siempre?'".

"Comenzamos", tuitió otro usuario junto a un GIF de Daenerys Targaryen, uno de los principales personajes de Juego de Tronos, pronunciando la palabra "Dracarys" para dar inicio a una batalla.

"Hoy es el día para expresar mi total oposición al totalitarismo y la censura de Internet en Cuba, basta de impedir la libertad de expresión. Nuestro pueblo necesita formar sus ideas y concientizarse de nuestros problemas", se lee en el perfil de Twitter de Aguacate Cubano.

Este viernes también muchos usuarios cubanos exigieron a ETECSA que diera la cara por el bloqueo de Telegram, luego de que la aplicación no solo respondiera que los problemas que están reportando desde la isla no son de ellos, sino que desmintiera públicamente a un funcionario cubano que aseguró que era un problema de la app en varios países.

Además de no poder acceder a esta aplicación tan usada por los cubanos, el bloqueo de las redes VPN es aún más serio, pues programadores, cubanos que trabajan con empresas extranjeras, cuentapropistas y otros entornos similares se han quedado sin poder trabajar. Asimismo, hay personas que no pueden gestionar cuentas de banco en el extranjero, por solo mencionar algunas.

También el viernes, la organización no gubernamental Freedom House publicó el informe Freedom On The Net, sobre la libertad de Internet a nivel global, en el que Cuba obtuvo 22 de 100 puntos y una calificación de "País no libre".