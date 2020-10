Atacan a Otaola, CiberCuba y otros medios independientes en la TV cubana

El Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana ha dedicado un espacio para atacar y lanzar acusaciones infundadas contra el presentador Alexander Otaola y los medios independientes cubanos, entre ellos CiberCuba.

La periodista oficialista Jennifer Zubizarreta describió el reciente encuentro de Otaola con el presidente estadounidense Donald Trump como "un acto de desespero en medio de la campaña electoral" y "el magnate está convencido de que la extrema derecha de la comunidad cubana de Florida puede darle esa garantía a cambio de concesiones que recrudezcan la política hacia la isla".

Zubizarreta aprovechó para atacar a medios independientes como Cubanos por el mundo, Cubita Now, Martí Noticias y CiberCuba, portal al que le dedican una imagen a pantalla completa.

La periodista aseguró que tanto estos medios como Otaola y otros youtubers afines publican sus contenidos incentivados por "laboratorios de comunicación política" para "generar un bombardeo ideológico en beneficio de políticos estadounidenses de origen cubano afiliados a la ultraderecha que votan al Partido Republicano".

De Otaola también dijo que "gusta de insultar a los cubanos con un profundo encono político".

Las palabras de la periodista en el noticiero de este domingo, publicadas por ella misma en su cuenta de Facebook, ya están generando múltiples reacciones.

"Ahora yo le pregunto a ella si no le da vergüenza hablar de elecciones cuando en 61 años el cubano no ha votado por nada ni por nadie. A dónde vamos a llegar", "La hora del Odio en la televisión cubana", "Qué títere eres al mentir y hablar de que el imperio insulta a los cubanos si más insultos que los del gobierno cubano hacia su mismo pueblo", "Mejor concéntrate en los asesinos de Cuba que llevan más de 60 años y esos sí han hecho de todo para mantener el poder", son algunos de los múltiples comentarios.

"Papelazo es el tuyo, diciendo mentiras en el NTV como todos los demás, tengan vergüenza y dejen de ver problemas en USA que en Cuba los hay más y además si USA es el enemigo ¿por qué quieren negociar con ellos? Se la pasan atacando a ese país y quieren vivir de este", escribió Iliana Hernández, periodista de CiberCuba.

Otros internautas prefirieron celebrar el espacio que el noticiero dedicó tanto a Otaola como a los medios independientes para que los cubanos de la isla sepan que tienen apoyo.

"¡Gracias por hacerle ver a los hermanos en la isla que no están solos! Y las medidas no son contra ellos es contra la dictadura, no cogerán ni un dólar más", "Gracias por mostrarle al pueblo cubano quién es Alex Ota-Ola", "Qué pena estudiar periodismo para terminar así, pero los cubanos que estamos fuera agradecemos la promoción que le acaban de dar a la lucha por la liberta de Cuba", "El rostro de un opositor (Otaola) gritando su anticomunismo a todo pulmón por más de un segundo en el NTV. Eso es Récord Guinness. ¡Gracias Jennifer Zubizarreta!", comentaron algunos.

Precisamente este domingo, CiberCuba publicó un editorial desmintiendo con hechos las más recientes acusaciones por parte del Gobierno de Cuba, en un desesperado intento por desacreditar a los medios de comunicación que se rehúsan a responder a intereses gubernamentales de ningún tipo, principalmente los de la isla.

La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Johana Tablada, incluyó a CiberCuba en el grupo de publicaciones que reciben dinero como parte de una operación del gobierno norteamericano para distorsionar la realidad de Cuba, una afirmación sin prueba de ningún tipo, y que ha quedado desmontada con la política de transparencia que este portal mantiene sobre sus ingresos.