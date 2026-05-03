"El mejor meme": Periodista dice que Trump pondrá en riesgo a ciudadanos en Florida si ataca Cuba

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Un periodista vinculado a medios estatales cubanos publicó esta semana en Facebook que Trump «está poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos en el Estado de la Florida si decide atacar a Cuba», y la respuesta de los usuarios no se hizo esperar: burlas, carcajadas y la etiqueta de «el mejor meme».

El autor del post que desató las risas en redes es Roberto A. Paneque Fonseca, periodista con trayectoria en Radio Cubana, TV Cubana, Prensa Latina y Granma, y ex oficial de Inteligencia Militar del ejército cubano entre 1975 y 1980.

La publicación llegó horas después de que Trump amenazara con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen, condicionando la acción a concluir primero las operaciones militares en Irán.

La ironía del argumento de Paneque no pasó desapercibida: la comunidad cubanoamericana de Florida —la que él dice estar «en riesgo»— es precisamente la que más apoya esa intervención.

Una encuesta reveló que el 79% de los cubanos del sur de Florida respalda alguna forma de acción militar de Estados Unidos en Cuba, según un sondeo de Bendixen & Amandi International publicado en abril.

Los comentarios al post de Paneque reflejaron esa realidad con humor: «Eso sí es verdad, los cubanos de la Florida van a coger una borrachera muy grande», escribió un usuario entre emojis de carcajadas.

Otro comentario fue aún más directo: «Es lo más cómico que he leído hoy, el mejor meme, te vas a ir viral ahora. Ya verás».

Un tercero resumió el sentir general con cuatro palabras: «Eso se llama una mente bien lavada».

El contexto que motivó el post de Paneque fue la amenaza de Trump durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, ante un público que incluía figuras del exilio cubano.

Trump describió el escenario con detalle: «En el camino de regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, vendrá, se detendrá a unas 100 yardas de la costa, y dirán: Muchas gracias, nos rendimos».

Ese mismo día, Trump firmó una orden ejecutiva ampliando sanciones contra Cuba en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, con sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con la isla.

El Senado de Estados Unidos había rechazado el pasado martes, por 51 votos contra 47, una resolución demócrata para limitar la autoridad de Trump para actuar militarmente contra Cuba sin aprobación del Congreso.

Mientras tanto, el régimen cubano intentó responder con firmeza. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla declaró que «los cubanos no nos dejamos amedrentar», y Miguel Díaz-Canel afirmó que «ningún agresor» doblegará a la isla.

El sociólogo Guillermo Grenier, director del FIU Cuba Poll, describió el ánimo de los cubanoamericanos ante la situación como «salvajemente optimista y salvajemente temeroso», una tensión que el post de Paneque, lejos de capturar, convirtió involuntariamente en material de humor para miles de usuarios.