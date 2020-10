La Diosa transmite en vivo su discusión con un policía por una multa de tránsito

La cantante cubana La Diosa transmitió en vivo su discusión con un policía que le impuso una multa de tránsito en Diez de Octubre, por una supuesta infracción que ella asegura no ocurrió.

"Para doblar yo le puse intermitente a usted. Usted no tiene que estar pegado a la derecha, porque por ahí no se sobrepasa a un carro", le dijo la artista al oficial, quien asegura que el giro de La Diosa fue un incumplimiento de las leyes de tránsito.

"Yo no me estoy imponiendo, yo quiero que usted reflexione", dijo el Policía, a lo que la cantante respondió: "No puede imponerse porque yo puse el intermitente".

No obstante, el policía insistió en que "el intermitente no la autoriza ni le da prioridad", mientras ella afirmó: "Yo no cometí ninguna infracción y usted lo sabe".

Tras cuestionarle por qué la había parado después de un kilómetro del supuesto giro incorrecto, el policía le dijo que en ese semáforo había cometido otra infracción.

"¿Pero qué infracción voy a cometer sabiendo que usted está atrás de mí?", ripostó La Diosa, que lo acusó de "aprovecharse de su uniforme" y "hacerla perder el tiempo".

Después de una discusión acalorada de unos cuantos minutos, La Diosa le pidió al policía que le acabara de poner la multa.

"El problema es que lo cogen personal, porque no te parece bien que te diga lo que yo pienso", dijo la cantante.

Finalmente, el policía le puso una multa de 40 pesos cubanos.

Uno de los fans de la artista que estaba siguiendo la transmisión en directo bromeó con el hecho de que podía llamar a Alexander Abreu, de Havana D' Primera, para que la ayudara a quitarse la multa, un comentario que la artista se tomó muy mal y aseguró que ella podía resolver sus propios problemas.