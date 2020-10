Ana María Polo cataloga de propaganda que se considere a los demócratas como socialistas

Ana María Polo catalogó de propaganda las estrategias comunicativas en la campaña electoral de los republicanos que señalan a quien vote por el Partido Demócrata como un socialista.

“Me gustaría dispersar este concepto de que si vas a votar por el Partido Demócrata entonces eres socialistas. Mira, eso es un error, eso es propaganda. Eso es lo que hacen los rusos, los comunistas… Eso se llama propaganda, envenenarles el cerebro a las personas”, indicó la conocida presentadora del show televisivo Caso Cerrado.

Ana María señaló que existen dos grandes fuerzas políticas de Estados Unidos y ambas son defensoras de la democracia por lo que, en su criterio, ninguna debe señalar a la otra con falsedades.

“En este país nada más hay dos partidos políticos y los dos creen en la democracia. Que un partido político use la palabra socialista para caracterizar al otro es una bajeza, un insulto y un asalto al resto de los seres humanos que tienen el derecho de votar por quien les de la gana”, indicó con énfasis la jueza más mediática del mundo hispano.

Las declaraciones de Polo se produjeron en un intercambio online que tuvo con el youtuber Enrique Santos. Aprovechó este espacio para presentar su nueva canción, hablar del punto en que se encuentra su show de TV, comentar sus impresiones sobre la pandemia y las votaciones en Estados Unidos.

“Estamos viviendo momentos bien importantes. Las elecciones están ahora, yo voté temprano. ¡Voté por correo porque creo en el correo de los Estados Unidos de América!” insistió Ana María.

Polo considera que es “súper importante” la participación en este proceso electoral del 2020, por lo que invitó a todos los ciudadanos estadounidenses a que voten este año.

Ana María Polo (1959) nació en La Habana, es presentadora de televisión, cantante y tiene un doctorado en Derecho. Comenzó a ganar celebridad en la comunidad latina cuando en 2001 se inició como jueza en “Caso Cerrado”.

Sobre el programa ha declarado que terminó su compromiso con Telemundo en diciembre del año pasado. Existen oportunidades de llevarlo a otra plataforma pero está esperando a que la pandemia sea controlada porque el formato del show no es compatible con las condiciones actuales.

"Yo no voy a cambiarle el formato a Caso Cerrado, tienen una fórmula que a la gente le gusta... Hay episodios nuevos que la gente no ha visto, pero les falta una cosa muy importante, la actualidad. No están viendo cómo nos ha afectado el COVID, como algunas familias se han desintegrado más, cómo han subido los casos de violencia doméstica, de suicidios, de desastres financieros...", comentó la presentadora.

Polo superó un cáncer de mama hace 17 años y desde entonces es portavoz de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer), que dedica el 100 % del dinero a la investigación y tratamientos contra esta enfermedad.

Ana María Polo se ha declarado como humanista, a favor de las causas de todas las comunidades desfavorecidas y contra la politización de las medidas para protegerse de la COVID-19.