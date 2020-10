Periodista cubana Camila Acosta recuerda a Arnaldo Rodríguez su participación en acto de repudio a opositores

La periodista independiente Camila Acosta ha cuestionado la "tolerancia" de la que presume el cantante Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación El Talismán, recordándole su participación en un acto de repudio contra opositores que se remonta al 2013.

“Una simple pregunta le hice a Arnaldo, el del grupo musical Talismán: Ud., que se dice tan tolerante, cómo entonces explica su participación en un acto de repudio a disidentes en diciembre de 2013? El músico me bloqueó, no sin antes responder mi comentario, diciendo: si eres periodista, estudia e investiga. No te vayas con la de trapo, para que seas gigante en tu profesión”, relató la periodista independiente en una publicación en Facebook.

Camila Acosta explica que tras seguir la recomendación del músico llegó hasta el documental Gusano, realizado por Estado de Sats, donde corroboró la presencia de Rodríguez Romero en el mencionado acto de repudio, ocurrido en el municipio Playa.

“Las imágenes siguientes son del Documental, y muestran el hecho al que me refiero en la pregunta dirigida a Arnaldo. Ocurrió en diciembre de 2013, frente a la casa de Antonio G. Rodiles, en el municipio Playa, en La Habana, en donde se habían dado cita varios artistas para celebrar en Día Internacional de los Derechos Humanos. El régimen organizó el acto de repudio en el que empleó incluso a niños, sacados de sus escuelas sin el consentimiento de sus padres. Ellos fueron testigos de la violencia empleada contra los disidentes allí reunidos. Y todo fue camuflado con una actividad cultural de la que fue cómplice Arnaldo y su Talismán”, añade la periodista.

“Le pasaría esta evidencia a Arnaldo directamente, ya que al parecer padece de amnesia, pero me ha bloqueado”, concluye la Acosta, no sin antes acotar que el mismo patrón se repitió el pasado 10 de octubre frente a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, donde activistas de ese movimiento fueron sitiados.

Pese a que su apoyo al gobierno cubano viene de antaño, en los últimos meses Arnaldo Rodríguez Romero ha redoblado su activismo en favor del régimen.

Recientemente Rodríguez pidió libertad para Cuba y llegó a decir incluso que quiere autos, yates y aviones para los cubanos, pero no a costa de la dignidad, ello en alusión indirecta a las declaraciones del dúo Gente de Zona en un Festival de Música en Miami.

A su inclusión en una "lista roja" mencionada por el influencer cubano Alexander Otaola de artistas de la isla que simpatizan con el régimen de La Habana pero que viajan a EE.UU., Rodríguez Romero reaccionó con un discurso machista y homófobo. "Me puedes poner en la lista que te salga de los ovarios, yo sigo pie en tierra con los míos", escribió en Facebook.

Desde julio, en que Arnaldo Rodríguez alabó con fervor al gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, las defensas al régimen por parte del músico son frecuentes.

Tampoco ha faltado el premio a tanta fidelidad, a comienzos de agosto el gobierno entregó a Arnaldo Rodríguez y al dúo Buena Fe la condición de Colectivo Vanguardia Nacional 2019.

A comienzos de agosto atacó a Descemer Bueno por sus críticas al gobierno de la isla. Tampoco faltó en septiembre su respaldo a Alexander Abreu tras el acoso de que habría sido víctima el cantante de Havana D'Primera. "No sientan pudor de mostrar al Che, no se callen, no regalen su silencio, no se dejen vencer... los cubanos nunca fuimos cobardes", llegó a decir entonces Arnaldo Rodríguez.

Hace pocos días también fue noticia cuando afirmó que él se "divierte" haciendo una cola para el pan en La Habana.