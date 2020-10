Cubano muere por presunta negligencia médica: "Ahora lo que importa es el coronavirus"

La cubana Rosa Rodríguez Cubela asegura que un hombre de 42 años falleció por negligencia médica en la madrugada del pasado lunes en La Habana.

Yosvany Sánchez Rodríguez, natural del municipio villaclareño de Placetas, presentó un cuadro agudo de vómitos, diarreas y fiebre, por lo que fue enviado a un centro de aislamiento obligatorio, "sin saber la familia dónde se encontraba, y sin tratamiento, devolviéndolo 4 días después, mejor dicho, abandonándolo en la calzada del pueblo, con signos graves de deshidratación", explicó la mujer.

"En Cuba ahora lo que importa es el coronavirus, bajar las cifras de la pandemia. Como dijera el primer secretario del PCC en La Habana, Torres Irríbar, a los médicos: Pensar primero en la Covid”, comentó.

Sánchez Rodríguez fue trasladado al Hospital Joaquín Albarrán, conocido como Clínico de 26, donde no le proporcionaron la atención médica necesaria.

"Me vi obligada a llamar a la dirección provincial de Salud, para alertar que estaba desatendido y en malas condiciones en una sala, también solo, porque la sospecha de dengue se ha convertido también en pandemia al “parecer” en Cuba y ahora tu mejor médico que es tu familiar está prohibido. Por esa queja y reclamo acudieron a verlo y lo trasladaron a terapia intermedia el viernes. Hasta el domingo no fue que el equipo responsable de guardia se ocupara seriamente de la atención y estudio del paciente, informándonos que estaba muy grave, cosa que hasta la fecha no sabíamos", dijo Rodríguez Cubela.

La mujer apuntó además que fue entonces que un equipo médico se preocupó por salvarle la vida a Yosvany, siete días después del cuadro clínico agudo.

No obstante, el paciente falleció en la madrugada del pasado lunes, "en plena juventud, como dijera el propio funcionario de atención a la población provincial: “A esa edad no debió fallecer”.

A Rodríguez Cubela los funcionarios de Salud le dijeron que denunciando este suceso lo que hacía era desprestigiar el sistema de salud en Cuba, y que no iba a resolver el problema. No obstante, ella decidió hacer público el acontecimiento.

"Lo denuncio, porque hay que salvar a otros que pueden estar en el mismo peligro, y por experiencia. Llevo tres meses esperando una respuesta de un abuso lascivo ocurrido en uno de esos centros de aislamiento con mi hija, y me quejé a todas las instituciones gubernamentales incluso con denuncia a la policía, y no hay respuestas. Lo denuncio porque vivimos en un país surrealista donde “nada parece pasar” y lo que sucede se borra, y lo hago sabiendo que seré atacada, por los internautas “comprometidos”. Sería mejor que investigaran y no que atacaran sin conocer los hechos. Y lastimando nuestro dolor", sostuvo.

"Respeto a los que hacen su labor, no de héroes, sino de médicos. Hacer bien su trabajo, por el que hicieron un juramento hipocrático, no los convierte en héroes, los hacen médicos responsables, que para eso estudian y se gradúan. No se crean lo que no son, la asistencia médica es dura, difícil, nadie los engañó, como lo es para un albañil, o un campesino que trabajar al resistero del sol o de la lluvia. Hagan su trabajo. No lo mejor que puedan, no, ¡Háganlo bien! y aun así, no les toca ser héroes. Eso es la metáfora de una canción", añadió.

Las denuncias de casos de negligencia médica en Cuba tienen lugar cada vez con más frecuencia. Recientemente una joven cubana denunció la muerte de su bebé de dos meses en un policlínico de Calabazar, en La Habana, luego de que en el policlínico no recibiera las atenciones necesarias, por falta de medicamentos y por la falta de competencias del personal médico.

Otro caso de negligencia médica se dio en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana, donde a causa de malas prácticas una joven madre cubana de veinte años no podrá tener más hijos.