Paulito FG rompe el silencio: "Mis respetos para la ciudad de Miami y todos sus ciudadanos"

El cantante cubano Paulito FG compartió un vídeo en su canal de YouTube con motivo al lanzamiento de su nuevo sencillo Para ti solita en el que aprovechó para hablar de toda la polémica que se ha generado por su presencia en Miami (Florida) tras salir a la luz su colaboración con el reguetonero cubano Chacal en una publicación en la que ambos compartían en un estudio de grabación de la ciudad.

El Sofocador de la Salsa comenzó diciendo que ningún revuelo podrá empañar sus proyectos profesionales, ya que existen personas que les gusta y apoyan su trabajo, pero que también "hay gente que aprovechar el marco para otras cosas" y aseguró que ningún escrutinio público podrá interferir en su labor creativa.

A continuación, Paulito FG habló sobre los motivos de su presencia en Estados Unidos y contó que tuvo que ir a "apoyar a su familia" tras el fallecimiento de su hermano Lorenzo Alejandro Fernández Gallo. Sin embargo, quedó varado en Miami esperando a que normalizaran los vuelos para poder regresar a la isla, por lo que ha estado aprovechando el tiempo para seguir haciendo su música y compartir con otros artistas.

Después de explicar cómo fue su acercamiento con Chacal, el cual catalogó de "inolvidable", y la buena energía y química que surgió entre ambos, el salsero quiso dedicar unas palabras a los cubanos y la ciudad de Miami y explicar su postura en cuanto a su permanencia en la urbe.

"No me siento ni me sentiré jamás enemigo de ningún cubano en el mundo. No me importa cómo piense, no me importa cómo sea, esos son mi principios. Mientras esa persona cumpla con las normas más elementales de convivencia social, que eso es lo más importante también en cualquier comunidad, no me importa", comentó.

Seguidamente, añadió: "Mis respetos para la ciudad de Miami y todos sus ciudadanos, cubanos y no cubanos, porque esta ciudad tiene una comunidad muy grande de diferentes nacionalidades y yo las respeto mucho".

Paulito FG quiso exponer también que a él lo que más le une a sus paisanos es el "amor a su tierra" y que para él eso es "lo más importante".

"Aquí hay muchas personas, desde lo más humilde hasta lo más consagrado, y para mí siempre es un uno, un cubano que siente igual que yo, amor a su tierra. Eso para mi es lo más importante mi gente", dijo.

Sobre lo que piensan y hablan de él tanto sus detractores como los distintos medios de comunicación, el artista dejó plasmó su punto de vista al respecto:

"Que digan lo que diga, respeto el criterio de todo el mundo, que hablen el que quiera hablar, que se exprese como quiera, que sea feliz, que suelte todo lo que tiene, en definitiva todas las persona tenemos que ser responsable de lo que sacamos afuera y medir las consecuencias para un futuro. Porque sabemos si estamos mintiendo algún día esa mentira nos va a encontrar. Yo no miento, yo solamente siempre he dicho 'que hablen, que sigan con su malicia' porque eso quiere decir que preocupas y sigues siendo noticias", comentó.

En cuanto a lo que para él significa la política, el artista resumió su concepto en una palabra: cubanos. "Para mi la política es una, los cubanos. Yo creo que hay tantos problemas ahora mismo a nivel internacional, social, de salud en general, a nivel económico, que yo creo que esas son las cosas en las que la gente se tiene que enfocar, no en estas particularidades contra una persona", zanjó.

Paulito FG quiso agradecer también a todos aquellos que han salido en su defensa, no obstante, aclaró que él tiene bien claro que es una figura pública expuesta a todo tipo de comentarios, pero que también sabía sus derechos y prioridades.

"Que nadie me defienda, yo agradezco el apoyo de todo el mundo, pero yo sé mis derechos y sé mis prioridades. Soy concrete de cuando eres una imagen pública estas sujeta a escrutinios, eres un blanco, una diana, por eso siempre dije 'guapo y faja' para que te crean, arriba de la pelea", expresó.

"Yo quiero darle tranquilidad a mi gente, que sepan dónde estoy y qué estoy haciendo y que absolutamente no puede pasar más nada que eso. Si hay un daño es parcial, porque nunca te pueden robar tus ideas, tu música, ni tu historia... Todo lo demás es infladera", concluyó.

