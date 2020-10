Cubano se cose la boca por sufrir hostigamiento policial

El cubano Eliades Suárez Correa decidió coserse la boca a modo de resistencia frente al acoso policial que está sufriendo en el municipio de Mayarí, en Holguín.

A través de la usuaria de Facebook Teresa Miranda Céspedes, Correa envió un testimonio que ha sido compartido en redes sociales, donde afirma que está siendo víctima de hostigamiento policial, a pesar de no estar cometiendo delito alguno.

"No tengo dudas de que solo pretenden aplicarme el delito de Peligrosidad", apuntó.

Correa cumplió con dos años de cárcel, en el periodo de 2015 / 2017, y desde entonces trabaja cortando marabú.

Según dice, se esfuerza cada día por no buscarse problemas.

"El día 1 del presente mes, unos vecinos míos hicieron una fiesta con mucha música, hasta el amanecer. Al día siguiente, se personó en mi vivienda un agente de la Policía de Guaro llamado Tony, el cual me impuso una multa de 200 pesos, alegando que quien puso la música hasta el amanecer fui yo, algo totalmente incierto", relató.

El cubano relató además que luego otro agente de la Policía llamado Bárbaro le dijo en la calle que debía personarse en la Unidad Policial.

"Según ellos, yo me reúno con gente negativa, a pesar de que mi única y permanente compañía es mi mujer", sostuvo.

Correa, sin embargo, decidió no presentarse a la citación y coserse la boca a modo de protesta.

"No iré, primero porque no recibí citación oficial, y segundo, porque no tengo delito. Estoy siendo víctima de acoso por parte de estos policías, Tony y Bárbaro, cuyo único objetivo, es el de aplicarme una Peligrosidad. Y como señal de protesta ante la injusticia, a partir de ahora, estoy plantado, y con la boca cosida", dijo.

En los últimos tiempos más de un cubano se ha cosido la boca para hacer frente a las injusticias por parte del régimen de la Isla. El caso más reciente fue el del rapero y opositor, Maykel Osorbo, quien lo hizo por el acoso y represión constante que sufre por parte de la dictadura y la Seguridad del Estado en La Habana.

"¡Yo no he cometido ningún delito! Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro", dijo Osorbo.

El pasado mes de septiembre, el cubano Miguel Guilarte Leyva, del reparto Vista Alegre, en el municipio holguinero de Antilla, también se cosió la boca y comenzó una huelga de hambre para presionar a las autoridades locales a que le den respuesta a sus problemas de vivienda.

"Yo lo hago por el bienestar de mis hijos", aseguró. "Esto es fuego, o me hacen mi casa o algo pasa".