Yordenis Ugás envía un mensaje a sus seguidores: "triunfar en la vida es levantarse"

El boxeador cubano Yordenis Ugás envió un mensaje de optimismo a todos sus seguidores y les dijo que "triunfar en la vida no es ganar", sino "empezar de nuevo cada vez que te caes".

En su cuenta de Twitter el púgil de 34 años también publicó una imagen suya en Estados Unidos, al lado de un auto moderno.

"He pasado por todo en la vida, pero nunca he odiado ni envidiado a nadie, tenemos que agradecer a la vida... triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y empezar de nuevo cada vez que te caes", comentó.

A inicios de septiembre Ugás recordó en sus redes sociales la época en que era el mejor pugilista de Cuba, y cómo decidió abandonar todo para huir hacia Estados Unidos.

Aunque esa decisión puso en riesgo su carrera, ahora afirma que es un hombre libre y ha llegado a la cima de su profesión.

“Hace diez años era el mejor boxeador de Cuba. Dejé el equipo nacional. Dejé todo atrás, me separé de mi familia y me subí a una lancha para venir a este país. Para ser un hombre libre y convertirme en campeón mundial en los profesionales. Con la ayuda de Dios. ¡El domingo es mi día!", publicó en su cuenta de Instagram.

Cinco días después de ese comentario, se convirtió en el segundo cubano en ganar el título mundial en peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) tras derrotar en 12 asaltos cíclicos al estadounidense Abel Ramos.

Reconocido en sus redes porque nunca olvida a sus seguidores, ese día tras ganar escribió un extenso mensaje en el que agradeció a su equipo, familia, a todos los fans. Especial dedicación a los cubanos, "sin importar dónde vivan", comentó.