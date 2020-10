Viral: La discusión de dos cubanos sobre elecciones de Estados Unidos

En medio de la tensa situación que se vive hoy en los Estados Unidos, dos cubanos emigrados sostuvieron una acalorada discusión sobre las elecciones que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

En un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a los cubanos en su centro de trabajo discutiendo de temas políticos. Solamente en Instagram, el video se ha visto más de 6.500 veces.

Aunque es difícil seguir el hilo de la conversación, se les oye decir "ignorante, "que la realidad es otra" y del "jefe de la CIA", y del dinero que Joe Biden recibía de los negocios de su hijo con China.

Muhos han sido los comentarios que el video ha generado a pocos días de que se decida el destino del país, y por tanto el destino de Cuba y el mundo.

"Los cubanos no conversamos, ladramos", opinó una cubana en la publicación de la página El Flow de Miami.

"Como si alguno de los dos fuera a mejorar algo, en sus bolsillos sí, no en el mío", sostuvo otra cubana refiriéndose a los candidatos Joe Biden y Donald Trump.

"Trump los tiene locos", dijo otro usuario.

Otras personas dijeron en los comentarios que no entienden cómo un cubano puede apoyar a Biden y que parecen chavistas discutiendo.

Hasta el día de ayer, más de 50 millones de estadounidenses habían votado en las elecciones presidenciales, a 11 días del cierre de los comicios

De acuerdo con la encuestadora demócrata GQR en la Florida, Biden está por delante entre un 51% y un 46% en general, pero Trump lideró por 18 puntos entre los cubanoamericanos y 17 puntos por detrás entre los hispanos no cubanos.

En su discurso de este sábado en la ciudad de Miami Springs para hacer campaña en favor de Biden, Barack Obama dijo que "los republicanos están sacando a la gente de las casas, por eso debemos asegurarnos de duplicarnos".

"El elemento vital de cualquier campaña no son los anuncios de televisión. No son documentos de posición. No son los debates. Es organizar, salir y hacerlo todos los días", sostuvo.