Obama en Miami: "Si se gana Florida, esto se acabó"

El expresidente estadounidense Barack Obama realizó este sábado una visita a la ciudad de Miami Springs, Florida, para hacer campaña en favor del candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

En esta localidad, de mayoría latina, Obama pidió a los trabajadores locales que apoyan la campaña demócrata salir y convencer a los electores de votar por el ex vicepresidente.

"Los republicanos están sacando a la gente de las casas, por eso debemos asegurarnos de duplicarnos", comentó.

Afirmó que Florida es un estado imprescindible en los comicios del 3 de noviembre: "Si se gana Florida, esto se acabó", subrayó.

"Muchos de ustedes (los trabajadores de la campaña de Biden) estuvieron involucrados cuando me postulé en 2008 y algunos también en 2012, y estoy muy agradecido. El elemento vital de cualquier campaña no son los anuncios de televisión. No son los debates. Es organizar, salir y hacerlo todos los días", consideró.

Obama también hizo una parada de siete minutos en la oficina del sindicato de profesores de Miami-Dade y luego participó en una demostración de la votación anticipada.

Asimismo, habló ante una multitud que lo siguió durante más de 30 minutos, en los predios del Biscayne Bay Campus de Florida International University.

"Si votamos como nunca antes, entonces no solo elegiremos a Joe Biden y Kamala Harris, también no dejaremos ninguna duda sobre lo que representa este país que amamos", afirmó, al llamar a los residentes del sur de Florida a votar de manera temprana.

"¡Hola, Florida! Es el día de la votación anticipada y estamos a solo 10 días de esta elección. Quiero verte hacer un plan hoy para involucrarte y votar. No podemos permitirnos ser complacientes, no en estas elecciones. No tenemos que dejar ninguna duda. Vamos a trabajar", dijo el expresidente estadounidense.

Este es el primer evento de Obama en el sur de la Florida en dos años, pero el exmandatario ha estado muy activo durante las últimas semanas en las redes sociales, donde ha llamado a los estadounidenses a votar por Biden y su compañera de fórmula, Kamala.

"Tuitear en la televisión no arregla las cosas. Inventar cosas no hace que la vida de la gente sea mejor. Tienes que tener un plan. Tienes que poner en el trabajo. Y junto con la experiencia de hacer las cosas, Joe Biden tiene planes y políticas concretos que convertirán nuestra visión de un país mejor, más justo y más fuerte en realidad", señaló este sábado en Facebook.

Su visita al llamado Estado del Sol coincide con la del rival republicano de Biden, Donald Trump, quien votó anticipadamente este sábado en la ciudad de West Palm Beach.

Aunque las encuestas favorecen a Biden de cara a los comicios del 3 de noviembre, lo cierto es que Florida es un estado muy reñido que podría cambiar el resultado de la elección, consideran expertos en política.

En este territorio Trump cuenta con ventaja en algunos sectores, como la comunidad de cubanoamericanos del sur de Florida, que en su mayoría ha manifestado apoyo al candidato republicano.