Opositora sobre restricciones de envío de dinero a Cuba: “¿Quién es el verdadero responsable?”

La opositora cubana Aimara Peña expuso en sus redes sociales su punto de vista sobre la reciente medida del Gobierno de Estados Unidos de prohibir el envío de dinero a Cuba través de empresas militares controladas por el Ejército castrista.

La medida, que entrará en vigor a partir del 27 de noviembre, afectará sobre todo a las transferencias realizadas por medio de Western Union, el mayor emisor de remesas desde Estados Unidos hacia la Isla, y a otras empresas radicadas en ese país que mandan dinero por medio de tarjetas electrónicas.

Aimara reconoce que la sanción impuesta al régimen podría ser rechazada por las familias cubanas que se vean perjudicadas. Pero en su opinión, lo único que ha hecho la administración de Donald Trump es defender el dinero que los cubanos emigrados envían sus familiares.

“El Gobierno cubano y sus militares se quedan con los dólares y nos dan papeles que no tienen valor. Aunque usted compre con eso y resuelva, yo les digo que para que las cosas mejoren tienen que ponerse bien malas”, dijo en una publicación en su muro de Facebook.

“Nos toca exigir al gobierno nuestra libertades económicas. Que salgan del medio y dejen de robar impunemente lo que nos pertenece. Los últimos tiempos demuestran que el mundo no está, ni estará de acuerdo, ni dispuesto a aceptar las violaciones a los derechos que han cometido durante años los militares y el Gobierno comunista”, añadió.

La activista política, quien reside en Sancti Spíritus y es madre de dos niños, acusó al régimen cubano de no respetar al pueblo como seres humanos, de no dejarlo gozar de sus derechos fundamentales como el derecho a reunión, a hacer manifestaciones pacíficas, a la participación política y a disfrutar de las garantías de un Estado con poderes separados, “donde el juez no sea parte”.

“Cubano, no saldremos de la crisis. Qué tal si le pedimos al Gobierno su sacrificio ahora, porque este pueblo ya se cansó de sacrificarse sin ver resultados y nuestras vidas finitas se agotan, mientras nuestros sueños se diluyen y nuestros hijos sufren las necesidades”, cuestionó.

“El cambió tiene que ser ya. Yo quiero poder ver un tranvía en mi ciudad, o un subterráneo, un mercado abarrotado con precios buenos. Quiero que tu negocio crezca tanto que tengas que dar empleos. Que tu esfuerzo y sacrificio sea recompensado, que vivas seguro y confiado en que tienes derechos y hay que respetarlos”, expresó.

¿Tú qué quieres?”, concluyó.

Esta semana la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió un documento que fijó la prohibición de las transferencias “relacionadas con las remesas en cualquier transacción que involucre entidades o subentidades identificadas en el Lista Restringida de Cuba (CRL)”, conocida como lista negra del Departamento de Estado.

La CRL, creada en 2017 incluye más de 220 entidades cubanas con vínculos con el complejo militar GAESA, a las cuales se les ha impedido negociar con ciudadanos y compañías bajo jurisdicción estadounidense.

La orden de la OFAC no suspende el envío de remesas a la Isla, sino su tramitación mediante entidades controladas por GAESA, un consorcio militar dirigido por el General de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro.

La tramitación de las remesas podrían ser trasladadas a otras instituciones estatales con capacidad para negociar con Western Union y otras agencias de envíos establecidas en Estados Unidos.