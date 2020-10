Autoridades cubanas eliminan nota que cerraba el aeropuerto de La Habana hasta el 15 de noviembre

Una notificación de la aviación civil cubana que prolongaba el cierre del aeropuerto de La Habana hasta el 15 de noviembre ha sido eliminada, según reporta la periodista de EFE, Lorena Cantó.

Según nuevo aviso de la Empresa Cubana de Navegación Aérea, la situación vuelve a quedar como estaba antes de emitirse la nota que acaba de ser eliminada.

Es decir, según informa en su nota esta empresa, el aeropuerto internacional José Martí vuelve a confirmar su cierre hasta la fecha inicial del 31 de octubre.

La nota de la Empresa Cubana de Navegación Aérea no supone necesariamente que el aeropuerto vaya a abrir el 1 de noviembre, sino que el cierre actual finaliza el 31 de octubre. Las autoridades pueden extenderlo, o no. La notificación oficial definitiva será la que diga que el aeropuerto abre, como ocurrió con los del resto del país.

Sin embargo, varias aerolíneas de Estados Unidos y España ya están vendiendo pasajes con destino a La Habana con fecha de noviembre. La aerolínea española Evelop retomará sus vuelos a Cuba en noviembre con un vuelo inicial el domingo 15.

Por su parte, según reveló a comienzos de octubre a CiberCuba, la aerolínea española Iberia, operará dos vuelos semanales a La Habana en noviembre, concretamente todos los viernes y domingos del mes.

En el caso de las aerolíneas norteamericanas JetBlue y American Airlines, que solo pueden volar a La Habana por las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, llevan varios días vendiendo sus billetes a partir del 3 y el 4 de noviembre, respectivamente.

American Airlines comezará a operar sus vuelos hacia Cuba el próximo 4 de noviembre, según confirmaba oficialmente la compañía el pasado lunes 12 de octubre. Debido a la disminución de viajeros provocada por la pandemia, American Airlines también ha adoptado varias medidas para incentivar su regreso, entre ellas, permitir que los pasajeros en listas de espera vuelen sin cobrar una tarifa adicional. Asimismo, podrán tomar un vuelo más temprano si hay asientos libres.

La estadounidense JetBlue se encuentra ofertando pasajes a Cuba a partir del próximo martes 3 de noviembre. Ese mismo día se efectuarán dos vuelos desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. El primero de ellos saldrá a las 7:32 am y llegará a las 8:45 am a la capital cubana, mientras que el segundo vuelo partirá a las 10:18 am y llegará al aeropuerto José Martí a las 11:30 am.

Las autoridades cubanas ya han abierto todos sus aeropuertos a los vuelos internacionales desde el pasado 12 de octubre, a excepción de la terminal aérea de La Habana, que continuará cerrada hasta el próximo 31 de este mes.

El pasado 17 de octubre, el Ministerio de Transporte de Cuba confirmó que el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, continuaría cerrado a los vuelos comerciales procedentes del extranjero debido a la situación del coronavirus en la capital cubana.

El anuncio del ministro se producía luego de que la estatal Empresa Cubana de Navegación Aérea notificara la apertura de las terminales aéreas cubanas, dando el 1 de noviembre como fecha posible para el inicio de las operaciones en La Habana.

NOTA EN DESARROLLO