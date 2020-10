Médico cubano denuncia acoso de la Seguridad del Estado: "Van a tener que desaparecerme para silenciarme"

El médico cubano Manuel Guerra, residente en la provincia de Holguín, denunció que la seguridad del Estado lo acosa en su barrio y en el hospital donde trabaja por sus publicaciones en Facebook donde critica al gobierno de la isla.

El joven galeno defendió el pasado 28 de septiembre a su colega Alexander Raúl Pupo Casas, el doctor expulsado de la residencia estudiantil donde vivía en Las Tunas por criticar el sistema político del país.

De acuerdo con su publicación, días después de ese hecho, cuando se incorporó a trabajar en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado, en el municipio holguinero de Calixto García, donde se desempeña en la sala de Ginecología y Obstetricia, supo que la Seguridad del Estado había estado indagando sobre su vida.

"Apenas fue entrar por la puerta de dicho hospital, cuando se me pone al corriente, y preocupados por mi situación, me informan mis compañeros de trabajo que un agente de la seguridad del estado había estado indagando acerca de mi persona con pacientes, trabajadores del centro, incluso en la dirección del Hospital", relató.

"Dicho agente intenta hacerlo todo bajo perfil, pues no fue a citarme, no fue a hablar conmigo, no fue ni siquiera a conocerme, él solo se dirigió a realizar averiguaciones debido a mis recientes publicaciones en las redes sociales", apuntó.

Según su testimonio, en el municipio de Buenaventura, de la misma provincia, fueron citadas seis personas por el hecho de ser conocidos suyos.

"Les preguntaron acerca de cómo me expresaba, y si les incitaba a hacer algo en contra de la dictadura vigente. ¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto? ¿Hasta cuándo van a violar nuestros derechos y nos vamos a quedar callados?", cuestionó Guerra.

Asimismo, dijo que el gobierno está violando un derecho plasmado en la Carta Magna y que el pasado 10 de octubre, tal como ocurrió con decenas de activistas en La Habana, la policía vigiló su casa desde horas de la madrugada.

"El artículo 54 de la actual constitución dice que 'el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión'. Entonces, cómo se explica que el pasado 10 de octubre hubieran tres agentes de la corrupta Seguridad del Estado situados justo en frente de mi casa desde la 1:00 a.m., pues parece que a alguien no le gustan mis publicaciones", enfatizó.

"Son arbitrarios, corruptos y abusivos, pero tengan algo claro, NO PIENSO DEJARLES PASAR UNA SOLA. Lo que no me guste lo voy a denunciar, si ustedes no respetan su nefasta constitución eso no es asunto mío, van a tener que desaparecerme para silenciarme", afirmó el médico.

"Encontramos más peces en el cielo que posibilidades de desarrollo en mi país con el actual sistema de gobierno", expresó.

Asimismo, afirmó que ha sido llamado en dos ocasiones por la dirección del hospital donde trabaja por sus críticas al "corrupto gobierno" cubano en las redes sociales.

"He sido víctima de insultos, incluso me han intentado desacreditar en el ámbito personal. Sé hasta dónde son capaces de llegar, pero no les temo", señaló.

"Tengo clara mi ideología. El actual sistema no funciona, tienen al país al borde del colapso. Han triturado nuestra economía. Aprueben la democracia. Exijo la libertad de nuestro pueblo. Nuestra tierra es demasiado heroica para permitir que se nos pise de esta vil manera. Hasta cuándo van a explotar a nuestro lastimado pueblo. El cambio es ya... Viva cuba libre!", concluyó.

Guerra ha hecho varias publicaciones en Facebook denunciando al gobierno de la isla por su abuso de poder e irrespeto a las libertades de los cubanos.

Al parecer, la defensa a su colega Pupo Casas fue la gota que derramó la copa, y generó la persecución de los agentes del gobierno en su contra. Todo parece indicar que intentan hacerle un expediente tal como ocurrió con el doctor de Las Tunas.

Pupo Casas fue expulsado de la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas luego de compartir en Facebook, en varias ocasiones, sus criterios sobre los dirigentes del Partido Comunista, los sueldos de los profesionales de la Salud y la pobreza en Cuba.