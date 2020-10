Vecinos de Centro Habana impiden entre todos una detención policial

U grupo de vecinos de un barrio de La Habana impidieron que la policía arrestara a un ciudadano, enfrentándosele en plena calle.

Las imágenes del incidente fueron posteadas por el usuario de Facebook identificado como Davisito Turale, quien aseguró que la contienda tuvo lugar en Colón, un barrio del municipio Centro Habana.

"Hoy le tocó a mi amigo Angelito, un ejemplo de buena conducta del barrio Colón", dijo Turale.

En las imágenes puede verse que mientras un oficial de la policía arrincona a un joven contra una pared para tratar de detenerlo, varios vecinos se juntaron y se lo arrebataron de las manos, impidiendo así la detención.

Varias personas del barrio que presenciaron el suceso comentaron la publicación: "Yo me puse alteradísima, tenía hasta temblores, eso fue un pedacito. Qué lastima con su mamá, esa parte no está ahí, ella que es tan noble y decente en medio del problema, me hizo recordar otras historias", dijo una vecina.

Otros apoyaron la actitud de los vecinos: "Eso es lo que hay que hacer, calentarle el party en vez de estar mirando por fuera, ponerla fula para que vean como se recogen", dijo otro.

Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de la detención ni otros detalles del incidente.

Esta no es la primera vez que un grupo de cubanos se unen para hacer frente a alguna detención arbitraria por parte de las autoridades.

Hace soplo dos días se reportó que un grupo de cubanos enfrentó a varios agentes de la Policía en La Habana por maltratar a un adolescente ebrio que se encontraba acostado en un césped de la calle 26.

En las imágenes difundidas un policía intenta despertar con la tonfa al menor, de 16 años, y también puede verse que un grupo de jóvenes mayores de edad enfrentan a los agentes.

El pasado mes de junio, un grupo de vecinos del municipio de Regla, en La Habana, también se enfrentó a golpes con oficiales de la policía cubana, cuando pretendían detener a una persona del barrio.