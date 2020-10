Campaña de Biden fustiga la “guerra de Trump” contra las remesas familiares a Cuba

La campaña del candidato demócrata a las elecciones generales de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este miércoles las recientes sanciones del presidente Donald Trump sobre el envío de remesas a Cuba, que llevarán al cierre de 407 sucursales de la empresa Western Union en la Isla.

Christian Ulvert, asesor estratégico de la campaña para Florida, se refirió en un comunicado a las consecuencias de la medida en la población y recalcó que la política de Trump hacia la nación caribeña es un fracaso.

“La guerra de Trump a las remesas familiares es una cruel distracción del fracaso de su Gobierno para promover la democracia en Cuba”, afirmó Ulvert.

“Western Union es el mayor servicio de remesa en la Isla. Su cierre será doloroso para las familias cubanas, especialmente los más mayores y vulnerables, tanto en la Isla como en nuestro país”, agregó.

“En medio de una pandemia mundial en la que las familias están sufriendo profundamente en la Isla y en todo el mundo, el presidente Trump les está negando a los cubanoestadounidenses el derecho de ayudar a sus familias”, añadió.

“El supuesto apoyo del presidente al pueblo de Cuba no es más que retórica vacía. Cuba no está más cerca de la democracia que cuatro años atrás. Americanos y cubanos por igual no pueden permitirse cuatro años más el liderazgo débil de Trump, sus palabras vacías y promesas rotas”, concluyó.

El martes pasado la empresa cubana FINCIMEX anunció el próximo cierre de 407 sucursales de Western Union en la Isla. La decisión se tomó luego de que el Gobierno norteamericano anunciara la suspensión, a partir del 27 de noviembre, del envío de remesas mediante compañías controladas por los militares del régimen.

“La inclusión de FINCIMEX en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado de EE.UU. el pasado mes de junio, y las modificaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro a las regulaciones para el control de activos cubanos el viernes 23 de octubre, impedirán las remesas a Cuba a través de compañías estadounidenses con licencias generales, con lo cual perjudican directamente al pueblo cubano y a sus familias en EE.UU.”, dijo la entidad en un comunicado.

Entre las firmas norteamericanas incluidas dentro de las restricciones está Western Union, mayor emisor de remesas desde ese país hacia Cuba, con más de 502 oficinas distribuidas en todo el país. Esta empresa mantiene un contrato desde 1999 con la cubana FINCIMEX, financiera de la corporación CIMEX que está controlada por la corporación militar GAESA.

Las remesas desde el exterior constituyen la segunda fuente de ingresos de la maltrecha economía cubana, con 3.500 millones de dólares cada año.

Según el documento emitido por FINCIMEX, esta nueva sanción también bloquea las negociaciones que “se desarrollaban desde hace meses para lanzar el servicio de remesas a cuentas bancarias en MLC”.

La disposición del Gobierno de Trump fue emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El texto prohíbe las transferencias “cualquier transacción que involucre entidades o subentidades identificadas en el Lista Restringida de Cuba (CRL)”.

La CRL, conocida como lista negra del Departamento de Estado, enumera más de 220 entidades cubanas que no pueden negociar con ciudadanos ni compañías bajo jurisdicción estadounidense, por sus vínculos con el complejo GAESA, dirigido por el General de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, e incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro.