Policía política le quita el teléfono móvil a youtuber cubana Ruhama Fernández

La policía política del régimen cubano le quitó este viernes el teléfono a la youtuber Ruhama Fernández, quien es con frecuencia asediada por sus publicaciones en redes sociales.

La joven de 21 años de edad le envió un mensaje a la reportera de CiberCuba Iliana Hernández pidiéndole que denunciara el hecho, tras lo cual la periodista puso la captura del chat en Facebook.

La publicación ha indignado a decenas de personas en la plataforma de internet, quienes se preguntan hasta cuándo el Gobierno cubano continuará reprimiendo a las voces que disienten de sus políticas.

"Asere pero ¿qué es esto?. Están probando a ver hasta donde...", publicó un usuario de Facebook.

Otro se preguntó si era una nueva moda de la Seguridad del Estado robar los teléfonos de los activistas.

"Siempre lo ha sido. Ellos saben que esa es nuestra arma más letal", dijo otra activista, en referencia al uso de los celulares para publicar las denuncias de las arbitrariedades del régimen en internet.

En varios post de su Instagram Ruhama ha denunciado que la dictadura cubana tiene un nuevo objetivo de persecución: los influencers de las redes sociales.

Tanto ella como los activistas Jancel Moreno, Yander Serra, Iliana Hernández, Alain Paparazzi Cubano y Maykel Castillo han sufrido acoso policial, amenazas y detención en los últimos meses.

El pasado 3 de septiembre agentes policiales pertenecientes al DTI, citaron a la youtuber santiaguera y en el interrogatorio fue obligada a desnudarse para comprobar que no llevaba ningún micrófono en su cuerpo.

"Me siguieron desde la casa hasta la policía. Me desnudaron para revisar si no tenía micrófonos y acusaron de que tenía un equipo robado, y que si yo vendía o tenía en gran cantidad toallas sanitarias. Todo esto porque no tienen pruebas reales de un delito", relató la joven en su cuenta de Twitter.

Días después publicó un audio en el que se escucha a un hombre amenazarle y "recomendarle" que se quede encerrada en su casa "porque la cosa no está buena".

La llamada, de unos escasos segundos, se hizo desde un teléfono desconocido, según las imágenes de captura de pantalla que compartió Fernández internet.

"Estos son los mecanismos que usa esta dictadura para amedrentarnos, cuán temerosos están que me tienen que amenazar", escribió en Twitter.

Horas antes de que recibiera las amenazas, Ruhama había realizado una directa desde el techo de su casa donde se veía que un hombre, presuntamente de la Seguridad del Estado, la vigilaba desde la esquina del barrio.