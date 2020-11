Read this interview in English

El presidente Donald Trump dijo a CiberCuba que el régimen quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos ante el impacto de las sanciones impuestas por su administración, pero advirtió que no se sentará a negociar si el gobierno cubano no muestra voluntad de hacer concesiones.

"Cuba quiere llegar a un acuerdo porque están desesperados. Estamos golpeando muy duro a la dictadura de Castro. Tenemos que ver qué concesiones está dispuesto a hacer el gobierno cubano antes de hablar de sentarnos a negociar con ellos", manifestó Trump en una entrevista exclusiva con CiberCuba horas antes de viajar a Miami para un mitin en la recta final de su campaña electoral, la mañana de este domingo.

El mandatario reiteró su admiración y compromiso con la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, que le ha dado un respaldo mayoritario, y adelantó que si resulta reelecto aplicará medidas mucho más severas contra el régimen de La Habana.

"El régimen de Castro no sabe lo que le viene encima; créanme", aseveró el presidente.

La entrevista de Trump con CiberCuba fue planeada desde comienzos de septiembre como parte de la cobertura informativa de nuestra publicación sobre las históricas elecciones de este 3 de noviembre en Estados Unidos. Tanto el presidente como el candidato demócrata Joe Biden recibieron simultáneamente sendos cuestionarios de 12 preguntas sobre temas diversos de la política hacia Cuba y la comunidad cubanoamericana, desde la situación de los solicitantes de asilo en cárceles de inmigración, el congelado programa de reunificación familiar y los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana hasta los viajes y las remesas a la isla.

Trump accedió a responder solo una parte de la batería de preguntas. La campaña del presidente argumentó que varios de los temas propuestos necesitaban revisión y consulta con sus asesores y dependencias federales. Un portavoz de la campaña dijo que la vorágine de la batalla electoral le impidió completar todas las respuestas, pero que podría hacerlo más adelante.

Entrevista en CiberCuba al presidente Donald Trump

CiberCuba: Su administración ha aplicado en apenas tres años las sanciones más fuertes para recrudecer el embargo comercial contra Cuba. ¿Qué otras sanciones planea usted aplicar si es reelegido?

Donald Trump: Tomé las medidas más fuertes contra la dictadura cubana y cancelé el desastroso acuerdo de Barack Obama y Joe Biden que envió millones de dólares al régimen de Castro sin hacer absolutamente nada para ayudar al pueblo cubano. La política de Biden-Obama hacia Cuba no solo fue un insulto al pueblo de Cuba, sino que traicionó a la GRAN comunidad cubanoamericana. No podemos permitirlo.

Los cubanoamericanos son mis amigos. Han construido una hermosa ciudad en Miami y estoy orgulloso de tener tantos partidarios cubanoamericanos. Puedo decirles que estamos contemplando muy de cerca más sanciones que son muy, muy severas. El régimen de Castro no sabe lo que le viene encima; créanme.

En los próximos cuatro años seguiremos castigando a los Castro por la horrible forma en que tratan a su pueblo. Joe Biden no lo hará porque es un hombre débil y de capacidad limitada. Los Castro son matones, asesinos despiadados y ladrones. Hay que ser muy duro con ellos y Joe Biden ni siquiera sabe dónde está parado.

Biden siempre ha sido muy, muy débil con el socialismo. En el Senado, Biden votó CINCO VECES para cortar los fondos a los contras nicaragüenses que trataban desesperadamente de liberar a su país de Daniel Ortega. Puerto Rico tenía una fuerte industria farmacéutica, pero Joe Biden votó para enviarla a la China comunista y destruyó su economía. Se arrodilló ante los Castro y felicitó a Nicolás Maduro mientras éste asesinaba a su propio pueblo.

Ahora está aceptando el apoyo de los socialistas de toda América Latina -como el colombiano Gustavo Petro- y la dictadura venezolana acaba de salir a apoyarlo. La razón por la que a los socialistas y comunistas les gusta tanto Joe Biden es porque saben que es débil y pueden lograr que haga lo que ellos quieran.

Mientras yo sea Presidente, ¡Estados Unidos nunca será un país socialista! Necesitamos derrotar al socialismo y al comunismo. No permitiré que Estados Unidos vaya por el camino de Cuba y Venezuela, que es adonde la agenda radical de Joe Biden nos llevaría.

CiberCuba: La comunidad cubanoamericana le ha dado un apoyo mayoritario en su campaña de reelección. ¿Por qué cree que se ha producido esta empatía con usted?

Donald Trump: Nos va muy bien con los cubanos y todos los hispanos porque a diferencia de Joe Biden, que ha traicionado a los cubanos y a todos los latinos, yo he estado junto a ellos.

He cumplido mis promesas a los cubanomericanos. Cuando dije que acabaría con el débil acuerdo de Joe Biden y Barack Obama con Cuba, lo hice, y golpeamos la dictadura de Castro muy, muy duro. Joe Biden sería un desastre para Cuba y los cubanoamericanos. Biden quiere plegarse de nuevo a los Castro, al igual que se rindió a Ortega y Maduro, y el pueblo cubano lo sabe. Los cubanos son muy inteligentes.

Los cubanos también han experimentado el socialismo y no les gusta lo que están viendo en el Partido Demócrata. ¿Qué les ha pasado? Antes eran más normales. Ahora están controlados por socialistas amantes de Fidel Castro como el loco de Bernie Sanders, AOC [Alexandria Ocasio-Cortez] y Karen Bass, la comunista. Esta gente quiere convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela y no podemos permitirlo.

La agenda socialista radical de Biden incluye un aumento de impuestos de 4 billones de dólares, lo que hundiría al país en una depresión nunca antes vista. Quiere que los contribuyentes financien los abortos de los bebés hasta el momento del nacimiento en el noveno mes de embarazo. ¡Eso es horrible! Y Joe Biden incluso quiere recortar el financiamiento de la policía y atacar las escuelas chárter. No podemos permitir eso en nuestro país.

El presidente Donald Trump junto al senador Marco Rubio y miembros de la Brigada 2506 en el Despacho Oval. Foto: White House

En los próximos cuatro años crearé 10 millones de puestos de trabajo, erradicaré el virus de China y le daré a cada familia la posibilidad de elegir una escuela para sus hijos. Los hispanos saben que construí la economía más grandiosa que nuestro país haya visto jamás, y que conseguí el índice de pobreza más bajo y los niveles de ingresos más altos jamás alcanzados por los latinos antes de la pandemia, y lo estoy haciendo nuevamente.

Si no sueno como un político tradicional es porque no lo soy. Soy un outsider. Joe Biden es el máximo político corrupto de Washington.

Cuando digo que Estados Unidos NUNCA será un país socialista o comunista, los cubanoamericanos saben que lo digo en serio y que nunca permitiré que eso suceda. Tenemos que ser muy, muy fuertes contra el socialismo y estoy luchando para salvar a nuestro país.

Tuve una gran vida antes de entrar en la política. Hago esto porque amo a nuestro país y la comunidad cubanoamericana lo entiende porque son grandes patriotas. Gente increíble.

CiberCuba: Su administración ha anunciado un plan de educación patriótica para combatir la influencia marxista y las visiones críticas sobre Estados Unidos en las escuelas. ¿No teme que esto se convierta en un mecanismo de censura de ideas en el sistema de educación pública?

Donald Trump: Quienes están censurando y atacando a los estadounidenses por sus puntos de vista políticos y tratando de destruir las vidas de la gente buena es la Izquierda Radical. ¡Mire lo que los demócratas trataron de hacerle a [la compañía] Goya y a mis partidarios! Pidieron boicotear a Goya porque el director general de la compañía hizo un comentario positivo sobre el trabajo de mi administración para enaltecer a los hispanos. ¡Es una locura!

Me encanta la libertad de expresión, pero no podemos permitir que el dinero de los contribuyentes se utilice para adoctrinar a nuestros hijos con el marxismo y para odiar a nuestro país, nuestra bandera, y avergonzarse de nuestra historia. ¡Esto no es Cuba o Venezuela! Por eso he lanzado la Comisión de Educación Patriótica.

Quiero restaurar la educación patriótica en nuestras aulas para enseñar a los jóvenes a amar a Estados Unidos y a aprender la verdadera historia de nuestra gran nación.

CiberCuba: La campaña de su oponente demócrata insiste en que usted es racista y que esa es una razón poderosa para sacarlo de la Casa Blanca. ¿Cómo responde a esta acusación?

Donald Trump: Siempre he denunciado la supremacía blanca, y todas las formas de racismo y odio, incluyendo el socialismo y el comunismo. A diferencia de Joe Biden, he posibilitado resultados muy valiosos para los negros e hispanos: millones de empleos, un récord de bajo desempleo, un récord de altas tasas de propiedad de vivienda, mejores opciones de escuelas y los niveles de pobreza más bajos de la historia para las minorías.

Joe Biden pasó 47 años en Washington y ahora es cuando dice que hará algo por los negros y los latinos. Sus políticas encarcelaron a millones de afroamericanos y latinos, por lo que promulgué una reforma de justicia penal para dar una segunda oportunidad a las personas que han cometido errores. Joe Biden es quien ha alabado a los segregacionistas, elogiado a un líder del Ku Klux Klan e insultado a los afroamericanos.

Biden debería disculparse con los negros e hispanos por lo que les ha hecho, pero no lo hará porque es un típico político corrupto. Siempre lucharé por la justicia y la igualdad.

CiberCuba: Usted ha sido capaz de sentarse a la mesa de negociaciones y dialogar con un dictador como Kim Jong-un. ¿Se sentaría a resolver sus diferencias con Cuba de la misma manera?

Donald Trump: Cuba quiere llegar a un acuerdo porque están desesperados. Estamos golpeando muy duro a la dictadura de Castro. Tenemos que ver qué concesiones está dispuesto a hacer el gobierno cubano antes de hablar de sentarnos a negociar con ellos.

Lo que no haré es lo que hicieron Joe Biden y Barack Obama, que fue una total vergüenza, y que resultó en darle a los Castro y sus familias millones de dólares a cambio de NADA. Los Castro son muy, muy ricos, pero el pueblo cubano no recibió absolutamente NADA a cambio del débil y patético acuerdo unilateral de Joe Biden con ellos. Eso fue muy injusto.

Biden no sabe lo que está haciendo. Ya está prometiendo levantar las sanciones a la dictadura cubana sin pedir nada a cambio. Es incompetente y corrupto. Los cubanoamericanos saben esto, y todos los estadounidenses lo saben. Tenemos que ser fuertes con el régimen cubano. El único que no entiende esto es Joe Biden porque no es muy inteligente.

Lo que los Castro han hecho a Cuba, que una vez fue un país próspero, es un crimen. Es absolutamente horrible. Sé cuánto han sufrido mis grandes amigos de la comunidad cubanoamericana bajo la dictadura de Castro. Ese régimen debe pagar por lo que ha hecho. Necesitamos justicia para el pueblo cubano y seguiré luchando por ella.