El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a CiberCuba que empoderar al pueblo cubano será el pilar de su política hacia Cuba, y aseguró que si llega a la Casa Blanca eliminará de inmediato las restricciones a las remesas y viajes a la isla.

"Empoderar al pueblo cubano para determinar su propio futuro es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos (...) y será la pieza central de mi enfoque", declaró Biden en entrevista exclusiva con CiberCuba."Seguiré políticas que reconozcan el ambiente de hoy, empezando con la eliminación de las restricciones de Trump a las remesas y los viajes, las cuales perjudican al pueblo cubano y mantiene a las familias separadas".

El envío de remesas a Cuba se ha convertido en tema de las campañas electorales luego de una reciente sanción de la administración Trump para evitar que las transacciones financieras sean procesadas por entidades vinculadas al aparato militar cubano.

El exvicepresidente manifestó que el mandatario Donald Trump es el peor abanderado para lograr la democracia en Cuba, y aseguró que una administración Biden-Harris restaurará el Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP), favorecerá los asilos a refugiados, y limitará las deportaciones a la isla lo antes posible.

"Las políticas de Trump hacia Cuba han sido un fracaso total", afirmó Biden.

Tanto la entrevista con Biden como la realizada al presidente Trump en CiberCuba, fueron planeadas desde comienzos de septiembre como parte de la cobertura informativa de nuestra publicación sobre las históricas elecciones de este 3 de noviembre en Estados Unidos. Ambos contendientes políticos recibieron simultáneamente sus respectivos cuestionarios de 12 preguntas sobre temas diversos de la política hacia Cuba y la comunidad cubanoamericana.

Biden accedió a responder cinco preguntas del cuestionario enviado por CiberCuba. Interrogantes sobre la Ley de Ajuste Cubano, la posibilidad de levantar el embargo, los programas federales de ayuda a la sociedad civil y la oposición política en Cuba, y la opción de desactivar los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, quedaron pendientes para un próximo diálogo.

Entrevista en CiberCuba al candidato demócrata Joe Biden

CiberCuba: ¿Cuál será su primer paso respecto a la actual política hacia Cuba si usted llega a presidencia de Estados Unidos?

Joe Biden: Las políticas de Trump hacia Cuba han sido un fracaso total. Las represiones por parte del régimen sólo han aumentado bajo su mandato. Como presidente, mi política se regirá por dos principios: primero que los estadounidenses, los cubanoamericanos en particular, son los mejores embajadores por la libertad en Cuba. En segundo lugar, empoderar al pueblo cubano para determinar su propio futuro es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. La situación de hoy en Cuba no es igual a la situación hace cuatro años y yo seguiré políticas que reconozcan el ambiente de hoy, empezando con la eliminación de las restricciones de Trump a las remesas y los viajes, las cuales perjudican al pueblo cubano y mantiene a las familias separadas. También abordaré el atraso de más de 20 mil visas que ha aumentado bajo la administración Trump, exigiré la liberación de los presos políticos y defenderé los derechos humanos en Cuba, tal como lo hice cuando era vicepresidente.

CiberCuba: Una de las sanciones más severas decretadas por Trump han sido las prohibiciones de vuelos regulares y fletados, y la limitación de los envíos de remesas a Cuba. ¿Cuál es su plan para revertir ambas medidas?

Joe Biden: En medio de una pandemia mundial, cuando tantas familias están profundamente impactadas, el presidente Trump le está negando a los cubanoamericanos el derecho a mantener a sus familias en la isla. Una vez más, deja claro que su supuesto "apoyo" al pueblo cubano no es más que una retórica política vacía.

La administración de Trump está deportando a cientos de cubanos de vuelta a la dictadura. Hay casi 10.000 cubanos languideciendo en campamentos de tiendas a lo largo de la frontera con México por culpa de la agenda antiinmigrante de Trump. Y está separando a las familias cubanas mediante restricciones cada vez más severas en cuanto a las visitas familiares y las remesas. Nada de esto ayuda al pueblo cubano. Nada de esto ha avanzado la democracia en Cuba.

Donald Trump es el peor abanderado posible para alcanzar la democracia en Cuba, porque ha consentido a los autócratas en todo el mundo, como Vladimir Putin en Rusia. Durante toda mi carrera he defendido la democracia y los derechos humanos, la libertad de prensa, de reunión y religión, y he luchado contra los dictadores tanto de izquierda como de derecha.

Las limitaciones a las remesas en particular solo perjudican a las familias cubanas, especialmente a los ancianos y más vulnerables, tanto en la isla como en nuestro país. Tanto los estadounidenses como los cubanos no pueden permitirse cuatro años más de liderazgo débil, palabras vacías y promesas incumplidas de Trump.

CiberCuba: Los cambios en la política migratoria han provocado una concentración de cubanos en espera de una audiencia de asilo en México, mientras otras decenas permanecen arrestados en cárceles de inmigración de EE.UU. bajo un trato cuestionable y amenaza de deportación. ¿Qué haría usted ante esta situación?

Joe Biden: Lo que está haciendo la Administración Trump es inconcebible: deportar a cientos de cubanos a una dictadura y obligar a casi 10.000 cubanos a languidecer en campamentos de tiendas de campaña a lo largo de la frontera mexicana, todo para avanzar en la cruzada anti inmigrante de esta administración. Estados Unidos puede defender tanto la seguridad de nuestra frontera como nuestros valores como nación de inmigrantes. Debemos restaurar nuestro compromiso histórico con las personas buscando asilo y los refugiados. Mi plan de inmigración pondrá fin a las perjudiciales políticas de asilo de Trump, comenzando con los Protocolos de Protección al Migrante [PPM] de Trump, y restablecerá nuestras leyes de asilo para que hagan lo que deberían hacer: proteger a las personas que huyen de la persecución y que no pueden regresar a casa de manera segura. Vamos a poner fin a la detención prolongada y los centros de detención con fines de lucro y reinvertiremos en programas de gestión de casos, que permiten a los migrantes vivir con dignidad y seguridad mientras esperan sus audiencias judiciales, y que son la mejor manera de garantizar que los solicitantes de asilo asistan a todas las audiencias de inmigración requeridas. Además, restauraremos las prioridades de ejecución sensatas para que las personas trabajadoras que nunca han cometido un delito grave no sean objeto de deportación.

CiberCuba: Una de los quejas fundamentales de la comunidad cubana en Estados Unidos es la paralización del Programa de Reunificación Familiar desde hace tres años. ¿Qué puede usted decirle a las familias que reclaman la reactivación de este beneficio migratorio?

Joe Biden: Una administración de Biden y Harris reabrirá vías para la migración segura y legal de la isla, incluyendo el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) y el programa de refugiados cubanos lo antes posible. El opresivo régimen cubano no debería evitar que los estadounidenses –y los cubanoamericanos en especial– ayuden a sus familias y amigos en Cuba.

CiberCuba: La actual administración ha justificado sus sanciones contra Cuba con el criterio de castigar a las esferas militares que controlan turismo y negocios en el país y limitar su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué piensa usted sobre estas sanciones? ¿Las levantaría o las negociaría?

Joe Biden: Las políticas de Trump no han tenido éxito. Los dictadores permanecen atrincherados en el poder tanto en Cuba como en Venezuela. Las sanciones son una herramienta importante, pero no son nuestra única herramienta y deben formar parte de una estrategia más amplia para lograr los resultados que queremos. El objetivo es más libertad para las personas que viven bajo regímenes opresivos. Si las sanciones ayudan a avanzar en ese objetivo, las utilizaré. Y a diferencia de Trump, protegeré a las personas que huyen de la opresión de estas dictaduras. Trump ha hecho que sea casi imposible para los solicitantes de asilo, incluso hacer el reclamo legal al que tienen derecho. El presidente Trump y los republicanos del Senado se han negado repetidamente a otorgar el estatus de protección temporal [TPS] a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Yo se los otorgaré. En Cuba, empoderar al pueblo cubano será la pieza central de mi enfoque. Y me aseguraré de que todos los solicitantes de asilo, incluidos los de Cuba y Nicaragua, reciban una consideración justa.