Crisis de codones en Cuba: Sancti Spíritus vendió solo el 5 por ciento del plan mensual en septiembre

Las farmacias de Sancti Spíritus no recibían preservativos desde el pasado mes de enero y en septiembre, cuando llegaron 51 840 condones, se agotaron enseguida. Lo mismo viene sucediendo en La Habana o Santa Clara desde el año pasado.

“No fue hasta septiembre que pudimos volver a comercializar el producto, sin embargo, fue un cifra tan baja que apenas el pueblo lo notó. Te lo explico mejor: solo vendimos el 5 por ciento del plan mensual, o sea, unos 51 840 condones, lo que representa una semana de distribución”, explica la especialista principal de la Empresa Farmacias y Ópticas de la provincia, María Isabel Montejo García, al periódico Escambray.

En su artículo, el periodista Yosdany Morejón afirma que si se llama por teléfono a cualquier farmacia de la provincia, la respuesta será siempre la misma: “Lo sentimos, pero no tenemos preservativos desde hace mucho tiempo”.

Para el director de la Empresa de Suministros Médicos de Sancti Spíritus (Emsume), Francisco González Quintero, la situación es muy preocupante: “Nosotros tenemos una gran afectación con los condones y su venta en la provincia, porque la cobertura está casi en cero, no solo aquí, sino también en toda la nación”.

El desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad en el país hace que la carencia de preservativos quede en un segundo plano. Sin embargo, esta situación tiene preocupada a buena parte de la población de la provincia.

Una joven entrevistada por Escambray relata su experiencia: “No me lo puedo creer, caminé prácticamente todas las farmacias y no hay un condón en venta. Yo tenía una reservita de meses atrás y no fue hasta ahora que los necesité. Si te soy sincera, no sé qué hacer, pues mi pareja y yo aún no queremos tener hijos”.

Esenciales para evitar una enfermedad de trasmisión sexual o un embarazo no deseado, los preservativos constituyen para González Quintero “un renglón actualmente en trámite, o sea, ya en vías de solución y distribución desde su punto de origen en China y otros proveedores internacionales”.

En estos momentos, la Emsume prioriza los destinados a la realización de ultrasonidos vaginales y otras funciones contempladas en las consultas de planificación familiar.

La demanda de condones en Cuba ha aumentado de forma progresiva en los últimos 10 años, según el periódico Granma, citado por el medio espirituano. El consumo promedio mensual estaría entre cinco y seis millones de unidades.

Si el precio de una caja Momentos (que contiene 3 condones) es de 10 centavos, un cálculo rápido indica que Cuba gastaría unos 2 millones y medio de dólares al año en este producto. Si en lugar de Momentos, adquiriese Vigor, el Estado gastaría unos 7 millones 200 mil dólares anuales en procurar relaciones sexuales sanas y seguras entre la población.