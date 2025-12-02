Imágenes que estremecen: denuncian deplorables condiciones de hospital de Contramaestre

Vídeos relacionados:

Una denuncia publicada en Facebook por el cubano Yois Ramos expuso con imágenes el deterioro y la falta de higiene en el Hospital General Orlando Pantoja Tamayo, del municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, donde se observan baños colapsados, suciedad acumulada y condiciones que reflejan el grave deterioro del sistema de salud en la isla.

En su mensaje, Ramos -quien, según información de su perfil, es creador digital, originario de Santiago de Cuba y residente en Miami- describió la situación como “terrorismo contra el pueblo”, afirmando que no hacen falta bombas ni guerra para destruir a los cubanos, porque “ellos mismos, la dictadura, se dan el autogolpe”. El denunciante aseguró que el centro médico “es el reflejo de la podredumbre comunista y de un sistema que ha llegado, por salvarse, a matar a su propia gente”.

Ramos enumeró una lista de deficiencias: “suciedad, mugre, gusanos, baños en total precariedad, falta de mantenimiento, falta de higiene, cucarachas y ratas”. Dijo que esas condiciones representan la verdadera cara de la salud pública en el municipio: “Salvar vidas o matar gente, ¿cuál será la función?”.

Según la publicación, el hospital carece de medicamentos, comida, agua, camillas y ambulancias. “Ropa de pacientes en total rotura y desecho”, escribió, subrayando que ni siquiera los profesionales de la salud —a quienes describió como “buenos, pero abandonados”— cuentan con los recursos mínimos para trabajar.

Facebook / Yois Ramos

El denunciante también se refirió a supuestos casos de corrupción y malversación: “Una computadora valorada en más de 2 millones de pesos aprobada por finanzas y precios, medicamentos y tanques de alcohol encontrados en almacenes para la venta ilícita, utilización del presupuesto del hospital para piezas del carro del director y comida desviada a negocios particulares”. Según Ramos, todos esos hechos fueron detectados en auditorías internas, pero “los responsables se lavaron las manos”.

Lo más leído hoy:

La publicación fue acompañada por varias fotografías y un video donde se aprecian baños destruidos, sucios y con residuos acumulados, confirmando visualmente las denuncias. En las imágenes pueden verse también paredes manchadas, puertas oxidadas y lavamanos cubiertos de desechos.

Facebook / Yois Ramos

En el texto, el autor cuestionó la falta de acción de las autoridades: “¿A dónde acudir si los responsables no actúan, si los responsables roban, si los responsables esconden la verdad?” y concluyó con una advertencia al régimen: “El pueblo que espere, que sufra, que agonice. Todavía podemos tenerlos 62 milenios. O al que llegue a emergencia, dele una dipirona”.

Indignación ciudadana

La publicación generó decenas de comentarios de repudio. Usuarios calificaron las imágenes como “un desastre total” y “una vergüenza para el país”. Uno escribió que se trata de “una fachada para mostrarle al mundo que Cuba continúa siendo una potencia médica cuando todos saben que es un total desastre”.

Otros señalaron que el hospital “parece un criadero de chinches”, mientras algunos afirmaron que “es mejor morir en casa que en tanta putrefacción”. También hubo quienes apuntaron a la responsabilidad del gobierno local: “Cuando un municipio permite que su hospital se deteriore, permite también que se deteriore la vida”.

Entre las reacciones se repiten frases como “qué horror”, “falta de respeto total” o “pura realidad cubana”. Algunos recordaron que las condiciones de otros hospitales del país son similares y que “así mismo está el hospital de Mayarí, en Holguín”. Otros denunciaron la falta de personal de limpieza, el abandono institucional y la indiferencia oficial ante un problema que calificaron de “crimen contra el pueblo”.

Una usuaria resumió el sentimiento general: “El pueblo no hace nada, calla y olvida a los valientes del 11 de julio. Por eso seguimos así, aguantando entre la miseria y la enfermedad”.

Denuncias similares en Santiago de Cuba

Las condiciones del hospital de Contramaestre se suman a una serie de denuncias recientes sobre otros centros de salud de la provincia. En el Hospital Juan Bruno Zayas, pacientes y familiares reportaron baños rotos, pasillos encharcados y áreas sin mantenimiento. En el Hospital Infantil Norte “La ONDI”, madres denunciaron la falta de agua, la presencia de chinches y largas esperas en el cuerpo de guardia.

Ambos casos revelan un deterioro sistemático en los hospitales de Santiago de Cuba, donde la escasez de recursos, la falta de higiene y la negligencia estructural se han vuelto parte del día a día.

Escasez de medicamentos y desvíos

La falta de medicamentos es otro elemento que agrava la crisis sanitaria. Un operativo policial en Morón contra la venta ilícita de fármacos provocó rechazo en redes sociales, donde los cubanos cuestionaron el enfoque del gobierno: “Persiguen a los que venden medicinas en la calle, pero no abastecen las farmacias”, comentó un internauta. La denuncia de Contramaestre coincide con estos reclamos, al señalar que muchos medicamentos “se venden en Revolico porque la gente se las inventa para no morir”.

Brote epidémico y colapso sanitario

Las denuncias surgen en plena crisis epidemiológica. Cuba enfrenta un brote de dengue y chikungunya que, según datos oficiales recogidos por medios estatales, ha causado 33 muertes —la mayoría menores de edad— y más de 38 mil contagios en todo el país. Santiago de Cuba se mantiene entre las provincias más afectadas. En paralelo, el número de pacientes en terapia intensiva por arbovirosis continúa aumentando, según reportes recientes, lo que confirma que el sistema sanitario está desbordado y sin capacidad de respuesta.

La combinación de falta de higiene hospitalaria, corrupción, escasez de medicamentos y epidemias refleja el colapso de un sistema que alguna vez fue considerado “potencia médica” y que hoy apenas sobrevive entre la carencia y la desconfianza.