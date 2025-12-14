Gobierno español advierte a quienes viajen a Cuba sobre peligrosos riesgos sanitarios

Vídeos relacionados:

El Gobierno de España emitió un aviso dirigido a los ciudadanos que tengan previsto viajar a Cuba, en el que advierte sobre los riesgos sanitarios y de seguridad que persisten en la isla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que cada desplazamiento se realiza bajo la responsabilidad del propio viajero y aconsejó extremar las precauciones durante la estancia.

Según el comunicado oficial, la recomendación no tiene carácter vinculante ni implica obligación alguna por parte del Estado, que no asumirá responsabilidades por daños o perjuicios derivados del cumplimiento o desconocimiento del aviso.

Además, insistió en que los gastos médicos, hospitalarios o de repatriación corren a cuenta del particular y recordó que las prestaciones de la Seguridad Social no son válidas fuera de la Unión Europea, salvo mediante la Tarjeta Sanitaria Europea.

En materia sanitaria, el Ministerio advierte sobre una grave epidemia que afecta actualmente al país, con brotes simultáneos de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el oropuche, el zika y el chikungunya, este último con más de 42 mil casos reconocidos por el propio Gobierno cubano.

Las autoridades recomiendan abstenerse de viajar si no se cuenta con las vacunas contra el chikungunya, el dengue y la hepatitis A.

También se sugiere contratar un seguro médico que cubra todas las incidencias, incluida la evacuación sanitaria.

El comunicado alerta además sobre brotes activos de hepatitis A y advierte que una de las principales vías de contagio es el agua contaminada, por lo que recomienda consumir agua embotellada y vacunarse antes de viajar.

En la isla circulan igualmente virus respiratorios como la influenza, la covid-19 y el virus sincitial, lo que aumenta los riesgos de contagio.

Exteriores señala que ninguna vacuna es obligatoria para ingresar a Cuba, pero considera conveniente contar con protección frente a la hepatitis A, tifus, tétanos y dengue, además de consultar previamente con un centro de vacunación internacional.

También recomienda viajar con un pequeño botiquín personal ante la escasez de medicamentos en la isla, llevando analgésicos, antibióticos genéricos, antidiarreicos y sales de rehidratación oral.

La nota advierte que, aunque los profesionales de la salud cubanos son competentes, las instalaciones sanitarias presentan carencias de suministros y se encuentran lejos de los estándares europeos.

Los viajeros españoles son atendidos habitualmente en la Clínica Central Cira García o en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), y deben pagar los servicios médicos en divisa y de forma inmediata.

Las autoridades cubanas impiden la salida del país a los extranjeros que mantengan deudas por asistencia sanitaria.

El comunicado también menciona un repunte de enfermedades de transmisión sexual vinculado a la escasez de preservativos en la isla.

Ante cualquier síntoma de enfermedad, se recomienda acudir de inmediato a un centro médico, especialmente si se padece una condición crónica como diabetes, hipertensión o asma.

El Gobierno español insiste en que el viaje a Cuba se realiza bajo cuenta y riesgo del viajero, recuerda la importancia de registrarse en el Registro de Viajeros antes de salir de España y reitera la necesidad de contratar un seguro médico y seguir las recomendaciones de seguridad locales durante toda la estancia.

En el apartado de seguridad, el Gobierno español advierte que, aunque Cuba es un destino relativamente seguro, se registran con frecuencia asaltos a turistas en zonas céntricas de La Habana y robos de bolsos u objetos personales en playas y lugares concurridos.

También se desaconseja la práctica del autostop, conocida en la isla como “coger botella”, tras reportes de robos a conductores de vehículos de alquiler.

Las autoridades recomiendan no recoger autoestopistas y mantener los documentos personales en un lugar seguro, llevando solo una copia del pasaporte.

Las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Cuba se mantienen vigentes a 14 de diciembre de 2025 y fueron actualizadas por última vez el 10 de diciembre de 2025.

La reciente advertencia del Gobierno de España sobre los riesgos sanitarios en Cuba se suma a una creciente serie de alertas emitidas por otros países en las últimas semanas. Entre las principales preocupaciones están los brotes de enfermedades como el dengue, el chikungunya y la hepatitis A, el deterioro del sistema de salud y la escasez de medicamentos en la isla.

Estados Unidos fue uno de los primeros en emitir una alerta sanitaria, advirtiendo a sus ciudadanos sobre la propagación de arbovirosis y el riesgo de contagio, especialmente en viajeros con condiciones preexistentes.

Canadá también ha manifestado su preocupación, al recomendar evitar zonas afectadas por el brote de chikungunya y sugerir vacunación preventiva antes del viaje.

Desde América Latina, el Gobierno de México instó a sus ciudadanos a viajar únicamente si se cuenta con seguro médico internacional, debido a la escasa capacidad hospitalaria y al aumento de casos virales en distintas provincias cubanas.

Incluso Rusia, un aliado tradicional del régimen cubano, ha expresado inquietud. Su Ministerio de Salud emitió una advertencia ante el alarmante incremento de casos de dengue reportados por autoridades locales y organismos internacionales.