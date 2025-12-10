El régimen intensifica operativos policiales mientras escasean los fármacos en Cuba

Vídeos relacionados:

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizó en los últimos días operativos en varias provincias del país para enfrentar la venta ilegal de medicamentos y el sacrificio clandestino de animales, informó el medio estatal Cubadebate, citando reportes del perfil institucional Héroes de Azul en Facebook.

Según esas fuentes, en Camagüey fueron ocupados fármacos destinados a la comercialización ilícita, una práctica que, de acuerdo con la nota oficial, “pone en riesgo la salud de la población y contraviene las disposiciones sanitarias vigentes”. Durante los registros se incautaron equipos médicos, botellones de oxígeno, glucómetros y dinero en efectivo, y los presuntos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades competentes “para el proceso judicial correspondiente”.

Las acciones se extendieron a otras zonas del país y abarcaron la detección de mataderos ilegales en Guanabacoa, La Habana, así como el decomiso de productos cárnicos obtenidos mediante sacrificio no autorizado. De acuerdo con Héroes de Azul, la participación ciudadana fue “esencial” en la detección de los hechos, gracias a denuncias que permitieron actuar con mayor rapidez y eficacia.

El Ministerio del Interior (Minint) indicó que estas medidas forman parte de la estrategia nacional para enfrentar el delito y proteger a los sectores más vulnerables, en coordinación con organismos de control económico y sanitario.

En la propia nota de Cubadebate varios usuarios expresaron criterios diversos sobre los operativos y la escasez de medicamentos en el país.

Un lector identificado como Carlos se preguntó cómo actuar ante quienes ofertan medicinas sin mostrarlas a la vista, mientras manuelv opinó que bastaría “una buena multa y para la calle de nuevo”.

Otros usuarios mostraron preocupación por el impacto de estas acciones en quienes padecen enfermedades crónicas. Ariel comentó que “si la cogen ahora con los que venden medicamentos, qué podemos hacer los que padecemos de enfermedades crónicas”, y explicó que en su caso “gracias a esos vendedores he podido mantener mi tratamiento y controlar las convulsiones”.

En un tono similar, Manuel consideró que, ante la imposibilidad del Estado para garantizar el suministro, “más que redadas se necesitan medidas urgentes para legalizar esta actividad a las FGNE (Formas de Gestión no Estatales)”, porque “la solución no puede ser tirar el sofá por la ventana”.

También Osmanydesdeijv opinó que no se debe perseguir a quienes importan medicinas para venderlas, sino “sumarlos a la solución”, otorgándoles licencias de importación o permitiéndoles crear farmacias particulares bajo control sanitario.

Por su parte, Luis coincidió en la necesidad de una vía legal para comercializar medicamentos importados y propuso habilitar locales o farmacias donde estas personas puedan venderlos “bajo la supervisión de inspectores sanitarios”. Finalmente, Jorgess resumió su posición afirmando que “si se quiere acabar la venta ilegal de medicamentos, hay que legalizarlos y cobrarles”.

Estos operativos se producen pocos días después de que siete personas fueran detenidas en La Habana por la venta ilegal de medicamentos, durante una redada ejecutada por policías vestidos de civil en el parque El Curita y sus alrededores, en Centro Habana. En ese caso, los agentes confiscaron bolsos llenos de cajas, blísteres, frascos y tubos con distintos fármacos, entre ellos medicamentos controlados y de producción nacional.

Los operativos de la PNR y las reacciones en torno a ellos reflejan el complejo escenario sanitario y económico del país, marcado por la persistente escasez de fármacos, las limitaciones productivas del sistema estatal y la creciente presencia del mercado informal, en un contexto donde las soluciones oficiales se centran en la represión más que en la regulación o el abastecimiento estable de medicamentos.