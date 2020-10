Obama arremete contra Trump en su primera aparición en campaña: "Es incapaz de tomarse su trabajo en serio"

El expresidente Barack Obama arremetió con dureza contra Donald Trump este miércoles, durante un acto a favor de Joe Biden en Filadelfia, en la que fue su primera aparición durante la campaña electoral.

Durante su intervención, Obama atacó a Trump en varios apartados, entre ellos: la economía del país, las finanzas del actual presidente, su gestión de temas de política exterior, medio ambiente y, por supuesto, su labor frente a la pandemia de coronavirus.

“Literalmente le dejamos un manual para pandemias en la Casa Blanca que les habría mostrado cómo responder antes de que el virus alcanzara nuestras costas. Probablemente lo usaron, no sé, para calzar una mesa coja”, dijo.

“Donald Trump no nos va a proteger a todos de repente. Ni siquiera puede tomar los pasos básicos para protegerse a sí mismo”, dijo el expresidente en referencia a la actitud de Trump cuando él mismo enfermó de COVID-19.

“Sus acciones tienen consecuencias. Incentiva a la gente a ser cruel y racista, rompe el tejido de nuestra sociedad, afecta a cómo ven las cosas nuestros hijos. El comportamiento importa, el carácter importa. Debemos devolver los valores al centro de nuestra vida pública”, dijo el expresidente.

Obama instó a los estadounidenses a votar en la elección más importante de sus vidas. “Lo que hagamos dentro de 13 días”, dijo, “importará durante décadas”.

“Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero sencillamente hemos visto tantas sandeces y tanto ruido que a veces es difícil de recordar”, dijo en otro momento; y pidió recordar, al votar, “lo que puede ser este país”.

"Entiendo que este presidente quiere todo el crédito por la economía que heredó y cero culpa por la pandemia que ignoró", dijo Obama. “Pero sabes qué, el trabajo no funciona de esa manera. Tuitear en la televisión no arregla las cosas. Inventar cosas no mejora la vida de las personas ".

“Esto no es un reality show, esto es la realidad”, dijo Obama, en referencia al pasado de Trump en la televisión. “Y los demás hemos tenido que vivir con las consecuencias de cómo se ha demostrado incapaz de tomarse su trabajo en serio”.

Del candidato demócrata, Joe Biden, Obama destacó su “decencia” y su “empatía”. “La presidencia no cambia cómo eres, revela cómo eres”, explicó.

“Biden aprendió pronto a tratar a todo el mundo con respeto”, añadió, y dijo que “es amigo de la gente trabajadora”.

“Con Joe [Biden] y Kamala [Harris] al timón, no vais a tener que pensar en las locuras que dicen cada día. Podréis vivir vuestras vidas sabiendo que el presidente no va a retuitear teorías conspiratorias sobre cábalas secretas que manejan el mundo”, añadió.

Obama fue la estrella en un mitin en formato de autocine, en el que los asistentes estaban en el interior de sus vehículos y le escuchaban a través de sus radios, para prevenir contagios de coronavirus. El sonido del claxon sustituyó a los aplausos.

Antes del acto en el autocine, Obama se había reunido en una mesa redonda con políticos negros de Filadelfia y líderes comunitarios y religiosos para instar a los partidarios a votar pronto por Biden y otros candidatos demócratas.

La del miércoles fue la primera de una serie de cinco apariciones que tiene programadas Obama en la recta final de la campaña. Otra de las apariciones está prevista para el fin de semana en Miami.

La aparición de Obama en la campaña llena un vacío dejado por Biden, que se ha quedado en casa en Delaware desde el lunes para reuniones y para preparar el debate de esta semana con Trump en Nashville, Tennessee.

Los estadounidenses han votado por adelantado a un ritmo récord este año, mientras buscan formas de reducir la exposición al coronavirus. Medios destacan que hasta el momento hay casi 41 millones de sufragios contabilizados.