Trump asegura en Miami que el 96 % de los cubanoamericanos apoyan sus medidas contra el Gobierno de Cuba

El presidente norteamericano, Donald Trump, ratificó este domingo durante un mitin en Opa-Locka, en Florida, su apoyo a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al tiempo que se vanaglorió del alto apoyo que tiene entre la comunidad cubanoamericana.

“¡Mi oponente [Biden] abraza a los socialistas y comunistas, mientras yo apoyo al orgulloso pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justa lucha por la libertad!”, dijo Trump, tras criticar abiertamente el acercamiento del expresidente Barack Obama con el régimen de La Habana.

Trump aseguró, además, que el 96 % de los cubanoamericanos apoyan sus medidas contra el Gobierno cubano, y se vanaglorió del amplio apoyo de esa comunidad.

El mitin en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa Locka terminó casi una hora después del toque de queda de medianoche decretado por el condado de Miami-Dade para frenar el coronavirus. Antes del inicio del mitin, no faltó la canción de la agrupación Los 3 de La Habana, dedicada a Donald Trump, para amenizar el evento, que incluso bailaron varios seguidores del presidente.

Una vez comenzada la intervención del presidente norteamericano, Donald Trump se concentró en promocionar sus logros en la Casa Blanca.

El presidente republicano afirmó que la economía de Estados Unidos era la mejor antes de que los “golpeara la plaga de China”; y no perdió la oportunidad de decir que “Joe Biden es un político corrupto comprado y pagado por China”.

Durante su intervención, el presidente norteamericano llamó en varias ocasiones a Biden, "Sleepy Joe", y lo calificó de "peor oponente en la historia de las elecciones presidenciales".

"En 2016, Florida votó para despedir a este establecimiento político corrupto y usted eligió como presidente a un forastero que finalmente está poniendo a Estados Unidos en primer lugar", dijo Trump.

"Y si no sueno como el típico político de Washington, es porque no soy un político. Probablemente por qué ganamos. Si no siempre sigo las reglas de Washington y el establishment de Washington, es porque fui elegido". luchar por ti y yo lucho más duro que nadie en este lugar", añadió.

También lanzó dardos contra los principales medios de comunicación, particularmente CNN, lo que provocó que la multitud gritara, como ya es habitual: "CNN apesta".

En materia migratoria, Trump dijo que su administración ayudó a crear "la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos", y precisó que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México se completará "muy pronto".

"Por cierto, queremos que la gente entre a nuestro país", dijo. "Pero queremos que entren por mérito y queremos que entren legalmente", añadió.

El presidente de Estados Unidos también sugirió que podría despedir a Anthony Fauci, principal experto en epidemiología del país, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

En la mañana del domingo, unos cincuenta barcos de cubanos y venezolanos navegaban por la Bahía de Biscayne haciendo propaganda electoral en favor del presidente Donald Trump, mientras decenas de vehículos recorrieron en caravana las calles principales siguiendo el mismo objetivo.

El de Opa-Locka fue el último de varios actos de campaña de Trump, celebrados en Michigan, Iowa, Carolina del Norte y Georgia.

Trump regresa a la carretera este lunes para agotar los últimos acto de campaña en Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.