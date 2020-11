Cubanos opinan sobre Trump, Biden y comparan sistema electoral de Cuba con el de EE.UU.

“¿Usted considera que es más efectivo un sistema donde se vota directamente por el presidente o donde otro lo hace por usted?”, a esa pregunta respondieron un grupo de residentes en la capital en un reportaje difundido por Cubanet este 3 de noviembre, día de elecciones en Estados Unidos.

“Que otro lo haga por mí, porque bueno…hay más confianza”, respondió uno de los entrevistados. “El sistema que tenemos para en mí opinión es más correcto”, dijo otro en la misma cuerda.

No obstante, muchos evadieron dar una respuesta directa, como suele suceder ante preguntas en las que los cubanos se sienten presionados a dar una opinión política en mitad de la calle.

“A mí la política no me interesa”; “Lo mío es sobrevivir, en cualquiera de los planos”; “Discúlpame, no me meta en la política, no me nace”; “No sé mucho de política, por eso no sé reflexionar así mucho”, fueron algunas de las evasivas.

No faltó tampoco quien eligiera directamente el sistema cubano y diera una curiosa enumeración para argumentar su respuesta: “El de aquí de mi país de Cuba, porque hay más preocupaciones, la salud de nuestros niños, la salud de las personas mayores, las escuelas, el alimento de nosotros, las tiendas…”.

Solo uno de los entrevistados incluido en el reportaje respondió de forma directa que prefiere votar directamente por el presidente.

En un segundo momento, a la disyuntiva electoral de los comicios de este martes entre el presidente Donald Trump, y su rival, Joe Biden, los entrevistados se mostraron más abiertos y expresaron por abrumadora mayoría que gane el demócrata.

“No me acuerdo del nombre, pero Trump no”, contestó un anciano; y argumentó que Biden “es correcto, es amigable, es humano y Trump no tiene ninguna de esas cualidades”.

“Es muy reaccionario, simpatizo más con Biden, en general”, reiteró otro. En esa misma línea argumentó otro entrevistado, que comentó que el demócrata “tiene condiciones" y "se preocupa por el pueblo”.

“El viejito, el que está tirando pa’lante y no el Trump descarado ese”, concluyó en tono jocoso otro anciano.

Valga precisar que el sistema de elección presidencial de Estados Unidos es indirecto, es decir, que los ciudadanos no eligen por vía directa al presidente, sino a los compromisarios (538 en todo el país), elegidos por el comité estatal de cada partido en cada Estado.

Ello supone que las papeletas de los ciudadanos no deciden directamente quién será el jefe del Ejecutivo. De ahí que en 2016, aunque Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones más de votos que Trump, estos se tradujeron en 74 votos electorales menos (son necesarios 270 para ganar la presidencia), lo que definió la victoria del entonces candidato republicano.

Desde luego, nada comparable a la isla, donde los cubanos nunca han visto el nombre de un candidato a la presidencia en una boleta electoral en más de 60 años.

Este martes, día de los comicios, el presidente Donald Trump predijo una victoria sobre Joe Biden todavía mayor que la que protagonizó en 2016 sobre la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

Trump calcula un mayor margen de victoria esta vez teniendo en cuenta el entusiasmo que han mostrado sus seguidores en los últimos meses. El presidente se arriesgó a predecir un triunfo más amplio que en 2016 a pesar de que varias de las encuestas de los últimos días concedían ventaja al candidato demócrata.

No obstante, las campañas del presidente de EE.UU. y de su rival demócrata se preparan para potenciales disputas judiciales que podrían llegar tras el recuento de votos.