El actor cubano César Évora está de cumpleaños

El popular actor cubano César Évora está de cumpleaños. Este miércoles 4 de noviembre el galán de las telenovelas mexicanas llegó a los 61 años.

Uno de los papeles más populares de César Évora fue en la serie Su propia guerra, desde donde junto a Alberto Puyol, Enrique Molina y Jorge Villazón ocupó un espacio en el imaginario policiaco de la sociedad cubana en los años ochenta.

Haciendo el papel de un agente de la Seguridad del Estado, César Évora aparecía, joven y delgado, cada semana vistiendo una camisa negra. Esa imagen de circunspección, austeridad y elegancia (muy lejos de la realidad de lo que puede ser un agente de la Seguridad del Estado) ha sido distintiva en su personalidad como actor.

En el cine cubano, César Évora también es recordado por la película Un hombre de éxito, del director Humberto Solás, o La bella de la Alhambra, de Enrique Pineda Barnet.

En los años 90 se marchó a México, donde siguió su carrera como actor en múltiples telenovelas como Laberintos de pasión, Cañaveral de pasiones, El manantial, Abrázame muy fuerte, El privilegio de amar, Entre el amor y el odio, La madrastra, o Abismo de pasión; ganando así muchos seguidores y manteniendo a sus fieles seguidores cubanos dentro y fuera de la isla.

Entre estas telenovelas, unos de sus roles más recordados es el de Gabrial Almada, un pintor bohemio y apasionado que se disputa el gran amor de una esposa infeliz que termina asesinada.

César Évora ha compartido elenco con otros actores latinoamericanos como Victoria Ruffo, Maite Perroni, William Levy, Daniela Romo, Silvia Navarro, Cristian de la Fuente, Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas y Elizabeth Álvarez Lucía Méndez, Marlene Favela, Sergio Goyri, Alejandro Ibarra, entre otros.

“La actuación es una carrera muy sacrificada, no es nada sencillo […] Es un trabajo al que le dedicas las 24 horas del día. En mi caso, si estoy soñando o durmiendo, estoy pensando en cómo voy a solucionar una escena, a lo mejor me viene una solución. Así vivo constantemente, hago otra cosa para distraerme, leer, ver una película, y me puedes ver pensando en cómo voy a solucionar una escena”, ha dicho sobre su prefesión.

A sus 61 años, César Évora es padre de tres hijos (Rafael, Mariana y Carla) y está casado con Vivian Domínguez, de quien dijo alguna vez: “No sólo es mi mano derecha, mis brazos, mis piernas; es mi amiga, mi compañera, mi esposa y mi amante”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.