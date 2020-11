Los Pichy Boys ante críticas: "El día que censuremos nuestro humor dejaremos de ser libres"

Los humoristas cubanos Los Pichy Boys respondieron públicamente a las críticas que han recibido a raíz de la publicación de un video en el que Rafael Serrano anuncia en el NTV de Cuba la victoria de Joe Biden.

"Humor, siempre vamos a dar chucho, joder, burlarnos de todo y de todos. El día que censuremos nuestro humor, ese día dejamos de ser libres", aseguraron en un mensaje en sus redes sociales.

En el video, de corte completamente humorístico, el actor Vladimir Escudero interpreta su ya conocido papel del locutor oficialista y mientras anuncia la victoria de Biden en la emisión estelar del noticiero, se burla de los cubanoamericanos que votaron por Donald Trump y pide que le devuelvan su visa para poder volver a visitar Miami.

A pesar de que los humoristas han dejado claro en numerosas ocasiones su postura política, así como el tipo de humor libre que defienden, hubo quien se tomó muy mal el video y no supo separar las cosas, asegurando que los Pichy nadaban en dos aguas y necesitaban definirse políticamente.

"No tenemos que definir nada, esto no es Cuba, donde eres o no eres, esto es una democracia. Nosotros tenemos nuestras creencias, votamos por nuestro candidato, pero respetamos que vivimos en democracia. El humor es así y no vamos a parar. Políticamente somos anticomunistas y antisocialistas, pero también somos cubanoamericanos libres de burlarnos de quien nos dé la gana", apuntaron.

Al respecto de las molestias que generó este video en particular, Los Pichy Boys señalaron: "Lo que pasa es que cuando el chiste es con los demás a todos nos da risa, pero si te pisan la cola, ahí mismo saltas a defenderte y a sentirte ofendido. No debe ser así, tenemos que ser capaces de reírnos de nosotros mismos, si no estamos expuestos a que lo hagan otros".

Varios seguidores salieron en apoyo de los humoristas: "Los felicito por sus palabras el humor es nuestro escudo, siempre nos ha unido y ni aun en los momentos más difíciles dejamos de dar chucho. A reír siempre que podamos".

"El que no puede con un chiste, es el que tiene problemas internos. Aquí hay que reírse de todo. No cambien y muchas bendiciones", escribió un usuario.

"Es ironía, esto es lo cómico del Serrano de los Pichy Boys....espero que sigan actuando porque desde Italia siendo Italiano me muero de risas", comentó otro seguidor.

"Muy buena respuesta no estamos en una dictadura", indicó otra persona.