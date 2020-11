HUMOR: La reacción de Serrano ante la victoria de Biden

El actor cubano Vladimir Escudero volvió a hacer de las suyas en las redes con el divertido espacio en el que parodia al presentador del Noticiero Nacional de la TV cubana Rafael Serrano, a través del canal de Los Pichy Boys.

En esta entrega, el Serrano interpretado por Escudero reacciona a la supuesta victoria del candidato Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y envía un mensaje a los cubanos de Miami que apoyan a Donald Trump, entre los cuales el presentador oficialista es persona non grata.

Además de no poder contener las risas porque "los cubanos de Miami perdieron a su candidato", el presentador no pierde tiempo para pedir que le regresen su visa y asegurar que "Miami, I'll be back" (Miami, regresaré), al mejor estilo Terminator.

El falso Serrano no pudo controlar su euforia por la posibilidad de regresar pronto a Miami, y sacó incluso su botella de ron en plena transmisión para celebrar.

La broma se refiere a que Serrano, según informó el presentador Alex Otaola, es el primer integrante de su "lista roja" para frenar la entrada de simpatizantes del régimen cubano a Estados Unidos, en quedarse sin visa para sus habituales viajes a Miami.

Serrano resaltó que a Haila, otra de las artistas en la lista roja, "le vamos a meter un concierto ahí mismo en la esquina del lugarcito ese donde él [Otaola] hace su show", y se burló también del opositor Eliécer Ávila y los cantantes de la agrupación Los 3 de La Habana, que han impulsado la campaña del candidato republicano en Florida con su Canción de Trump.

A finales de 2018, Rafael Serrano viajó a Miami a celebrar Navidad y Año Nuevo con su familia, algo que revolvió la capital del exilio cubano, pues el presentador es de sobra conocido por cargar contra "el imperialismo yanqui" en el NTV desde hace décadas.

La situación se puso todavía más tensa cuando, a unos pocos días de sus idílicas vacaciones en el sur de Florida, Serrano aseguró en el noticiero estelar que "Miami es conocida como sede de lo peor de la comunidad cubana en Norteamérica".

