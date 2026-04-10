Los Pichy Boys piden confiar en Marco Rubio: "La libertad de Cuba está cerca"

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El dúo cubano-americano Los Pichy Boys lanzó este viernes un mensaje de esperanza a los cubanos dentro y fuera de la isla, pidiendo que confíen en Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, y asegurando que la libertad de Cuba está próxima.

"Cubanos, los de aquí y los de allá, confíen en Marco Rubio. No se desesperen estamos en buenas manos. Nuestro día ya viene llegando, la Libertad de Cuba está cerca", escribieron en su cuenta de X, etiquetando directamente la cuenta oficial del funcionario cubano-americano.

El mensaje llega en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen cubano y de creciente expectativa en el exilio tras las recientes declaraciones del propio Rubio.

El pasado 1 de abril, Rubio anticipó en el programa Hannity de Fox News que habría novedades bastante pronto sobre Cuba, una declaración que encendió los ánimos en la comunidad cubana en el exterior.

Días antes, el 27 de marzo, el Secretario de Estado había sido categórico: "Cuba necesita dos cosas: reforma económica y reforma política. no puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno".

Los Pichy Boys —identificados como Alejandro González (Alex) y Maikel Rodríguez (Maikito)— mantienen una relación de larga data con Rubio.

En julio de 2021, el entonces senador los recibió en el Capitolio tras las históricas protestas del 11J, donde enfatizó: "los cubanos que marchaban no pedían remesas, pedían libertad".

El pasado 24 de marzo, el dúo participó en el multitudinario Free Cuba Rally celebrado en el Milander Park de Hialeah, donde llamaron a enviar el mensaje Cuba Next al gobierno estadounidense.

En ese mismo evento, el comunicador Alexander Otaola también declaró que "la libertad de Cuba está cerca", en sintonía con el mensaje que los Pichy Boys reiteran ahora.

El llamado del dúo se produce mientras Cuba atraviesa su peor crisis desde el Período Especial: el PIB ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de contracción adicional del 7,2% para 2026.

Varias provincias sufren apagones de más de 18 horas diarias, y más de 600,000 cubanos han abandonado la isla desde 2022.

La administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen desde enero de 2026, incluyendo la interceptación de siete tanqueros rusos con combustible destinado a Cuba, calificada por el New York Times como el primer bloqueo efectivo desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Rubio ha condicionado el levantamiento del embargo a un cambio total de régimen, postura que reiteró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 29 de enero de 2026: "El levantamiento de las sanciones y el embargo solo se concretará una vez que se produzca un cambio de régimen".

El propio presidente Trump predijo el 27 de enero de 2026 el colapso del régimen cubano "muy pronto", vinculándolo a la pérdida del apoyo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.